28.11.2018, 20:30

Добровольческая поисковая организация: из-за отсутствия единой поисковой системы в сентябре погибло три человека


rus.delfi.ee
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Добровольческая поисковая организация: из-за отсутствия единой поисковой системы в сентябре погибло три человека
Metsa eksinute otsinguteks võetakse appi ka koerad Foto: Raivo Tasso

Игнорирование самой большой в Эстонии состоящей из добровольцев поисковой группы и отсутствие единой системы поиска пропавших без вести людей привело только в сентябре к смерти трех людей в лесу, утверждает целевое учреждение Kadunud. ЦУ начинает сбор подписей для коллективного обращения, в котором требует, чтобы непосредственно в начале поисков полиция применяла бы все имеющиеся в государстве ресурсы для нахождения без вести пропавшего человека.

”Государство годами показывало свою неспособность создать единую систему, в которой непосредственно с начала поисков полиция работает в сотрудничестве с ее договорными и подчиняющимися организациями, а также с самой большой в Эстонии, единственной недоговорной, существующей благодаря помощи добровольцев и пожертвованиям, с 9-летним опытом поисков, объединяющей добровольцев по всей Эстонии организацией SA Kadunud OPEROG. То, что сегодня организации не работают вместе, привело только лишь в этом году до ситуации, когда 3 человека остались на пересечённой местности в беспомощном состоянии, не были спасены при своевременном привлечении всех имеющихся ресурсов и погибли”, — объяснил руководитель целевого учреждения Kadunud Ааре Рюйтель.

”Причем двое из них были на телефонной связи с полицией, и один к тому же видел ракеты и вертолет", — добавил он.

”В этих трех случаях люди были бы найдены, и их жизни спасены, если у руководителя поисков, например, были бы четкие инструкции от бюро по предотвращению проступков Департамента полиции и погранохраны по привлечению оперативной группы OPEROG непосредственно в начале поисков”, — добавил один из основателей целевого учреждения Kadunud Пеэтер Каарет.

”Хотя поиск пропавших без вести людей — задача полиции, это не ее собственное дело, где полицейский решает, кто может прийти на помощь, а кто нет. Я звал на поиски по пересеченной местности принимающих решения кабинетных чиновников Департамента полиции и погранохраны, для лучшего понимания организации поисков, но никто не пришёл. Для изменений в Департаменте полиции и погранохраны чиновникам надо увидеть, например, место разбития лагеря на острове Хейнасоо в Ида-Вирумаа, где заблудившийся Иван 3 дня беспомощно ждал прибытия спасателей, сушил свою одежду и ел клюкву, пока не умер, не дождавшись помощи. Сегодня мы достигли такого момента, где для изменений в поиске без вести пропавших людей, требуется вмешательство Рийгикогу”, — сказал Ааре Рюйтель.

В этом году целевое учреждение Kadunud занималось 109 новыми случаями пропажи без вести, 40 из которых были поиски оперативной поисковой группой OPEROG по пересеченной местности. Оперативные сообщения о начале поисков получают более 5300 добровольцев по всей Эстонии, почти 900 из них выбрали круглосуточное получение сообщений через СМС.

В текущем году полиция ни разу не вызывала на помощь поисковую группу целевого учреждения Kadunud в начале поисков. Добровольцы поисковой группы OPEROG были вызваны на помощь по просьбе близких людей пропавшего человека и, хотя по этой причине находили людей в основном умершими, в этом году спали жизни трем людям.

Сегодня целевое учреждение Kadunud открывает сбор подписей для обращения, которое будет направленно в Рийгикогу.

В обращении 2 пункта:

ТОП

1. требуем от Рийгикогу и правительства, чтобы решённые в феврале-марте 2016 года Комитетом по правовым вопросам предложения:
- дополнить Закон о полиции и погранохране статьи 3 часть 1 пунктом в следующей формулировке: ” ) поиск лиц пропавших без вести”;
- дополнить Закон о кредитных учреждениях статьи 88 часть 5 пунктом в следующей формулировке: ” ) Для определения местонахождения пропавшего без вести лица для полиции и погранохраны”, привели в исполнение и повторно рассмотрели другие предложения, обсуждавшиеся в то время в Комитете по правовым вопросам;

2. требуем установления в органах, ответственных за розыск пропавших без вести лиц, единой национальной системы, по уставу которой в начале поисков ответственный за поиски сотрудник незамедлительно оповещает также и основанную на гражданской инициативе и национальном добровольчестве оперативную поисковую группу OPEROG целевого учреждения Kadunud по круглосуточному телефонному номеру 6616776.

Целевое учреждение также просит всех неравнодушных внести свой вклад в предотвращение и поиски без вести пропавших людей:

Имя получателя: Kadunud SA
Номер счёта получателя: EE661010220095092013 (SEB)
Пояснение: pysiannetus sihtasutuse tegevuse toetuseks

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