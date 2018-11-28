Добровольческая поисковая организация: из-за отсутствия единой поисковой системы в сентябре погибло три человека

”В этих трех случаях люди были бы найдены, и их жизни спасены, если у руководителя поисков, например, были бы четкие инструкции от бюро по предотвращению проступков Департамента полиции и погранохраны по привлечению оперативной группы OPEROG непосредственно в начале поисков”, — добавил один из основателей целевого учреждения Kadunud Пеэтер Каарет.

”Хотя поиск пропавших без вести людей — задача полиции, это не ее собственное дело, где полицейский решает, кто может прийти на помощь, а кто нет. Я звал на поиски по пересеченной местности принимающих решения кабинетных чиновников Департамента полиции и погранохраны, для лучшего понимания организации поисков, но никто не пришёл. Для изменений в Департаменте полиции и погранохраны чиновникам надо увидеть, например, место разбития лагеря на острове Хейнасоо в Ида-Вирумаа, где заблудившийся Иван 3 дня беспомощно ждал прибытия спасателей, сушил свою одежду и ел клюкву, пока не умер, не дождавшись помощи. Сегодня мы достигли такого момента, где для изменений в поиске без вести пропавших людей, требуется вмешательство Рийгикогу”, — сказал Ааре Рюйтель.

В этом году целевое учреждение Kadunud занималось 109 новыми случаями пропажи без вести, 40 из которых были поиски оперативной поисковой группой OPEROG по пересеченной местности. Оперативные сообщения о начале поисков получают более 5300 добровольцев по всей Эстонии, почти 900 из них выбрали круглосуточное получение сообщений через СМС.

В текущем году полиция ни разу не вызывала на помощь поисковую группу целевого учреждения Kadunud в начале поисков. Добровольцы поисковой группы OPEROG были вызваны на помощь по просьбе близких людей пропавшего человека и, хотя по этой причине находили людей в основном умершими, в этом году спали жизни трем людям.

Сегодня целевое учреждение Kadunud открывает сбор подписей для обращения, которое будет направленно в Рийгикогу.

В обращении 2 пункта:

1. требуем от Рийгикогу и правительства, чтобы решённые в феврале-марте 2016 года Комитетом по правовым вопросам предложения:

- дополнить Закон о полиции и погранохране статьи 3 часть 1 пунктом в следующей формулировке: ” ) поиск лиц пропавших без вести”;

- дополнить Закон о кредитных учреждениях статьи 88 часть 5 пунктом в следующей формулировке: ” ) Для определения местонахождения пропавшего без вести лица для полиции и погранохраны”, привели в исполнение и повторно рассмотрели другие предложения, обсуждавшиеся в то время в Комитете по правовым вопросам;

2. требуем установления в органах, ответственных за розыск пропавших без вести лиц, единой национальной системы, по уставу которой в начале поисков ответственный за поиски сотрудник незамедлительно оповещает также и основанную на гражданской инициативе и национальном добровольчестве оперативную поисковую группу OPEROG целевого учреждения Kadunud по круглосуточному телефонному номеру 6616776.

Целевое учреждение также просит всех неравнодушных внести свой вклад в предотвращение и поиски без вести пропавших людей:



Имя получателя: Kadunud SA

Номер счёта получателя: EE661010220095092013 (SEB)

Пояснение: pysiannetus sihtasutuse tegevuse toetuseks