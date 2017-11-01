До смерти избивший жену житель Кохтла-Ярве проведет в тюрьме 13 лет

Житель Кохтла-Ярве Александр Поляков (31), в 2015 году до смерти избивший собственную жену, проведет в тюрьме 13 лет. Вынесенный ему обвинительный приговор вступил в законную силу.



Накануне, 31 октября, Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Полякова, а ранее апелляцию защитника не удовлетворил и окружной суд. Это означает, что в законную силу вступил приговор Вируского уездного суда от 16 июня, согласно которому мужчина был признан виновным в убийстве. За совершение преступления ему придется провести за решеткой 13 лет, передает rus.err.ee.

Согласно версии обвинения, 21 июня 2015 года Александр Поляков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире дома на улице Эндла избивал свою 26-летнюю супругу до тех пор, пока та не потеряла сознание. Он бил ее руками, ногами и разделочной доской.