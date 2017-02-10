Девушка, убившая своего парня, будучи несовершеннолетней, приговорена к шести годам тюрьмы

3 февраля Тартуский уездный суд признал 18-летнюю Пиллерийн Линнамяэ виновной в убийстве и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.

Кроме того, ей придется возместить судебные издержки на на общую сумму в 2399 евро.

За убийство, совершенное в несовершеннолетнем возрасте, пенитенциарный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет.

”При вынесения наказания суд принимал во внимание личность обвиняемой, ее предыдущее поведение и обстоятельства совершения преступления, — сказала пресс-секретарь суда Криста Тамм. — В качестве смягчающих обстоятельств суд принял во внимание тот факт, что девушка ранее в уголовном порядке не наказывалась, а также то, что она признала свою вину и чистосердечно раскаялась”.

На момент убийства Пиллерийн была несовершеннолетней. Согласно обвинению, 28 мая прошлого года в волости Кыо в Вильяндимаа девушка убила своего 22-летнего сожителя. В ходе ссоры она сначала ударила молодого человека рукой, затем схватила нож и нанесла удар в грудь, попав в сердце. От полученной раны потерпевший скончался на месте.