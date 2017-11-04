Девушка из Эстонии попалась на границе Норвегии и Швеции почти с 2 кг гашиша

Гражданка Эстонии в возрасте 20-30 лет попалась на границе Норвегии и Швеции с большим количество гашиша.
Эстонскую девушку задержали таможенники в ночь на понедельник на погранпункте Эрье, расположенном на ведущем из Стокгольма в Осло шоссе, передает новостное агентство NRK.
Власти решили обыскать автомобиль женщины и нашли в нем 1,9 кг гашиша.
Наркотики были спрятаны в спинки сидений, и их нашли с помощью служебной собаки.
Норвежская полиция взяла женщину под стражу.
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