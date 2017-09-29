Десятилетняя девочка подверглась домогательству в Мустамяэ

В социальной сети распространяется пост, в котором испуганная мать описывает, как ее десятилетняя дочь стала жертвой домогательства в троллейбусе и у продуктового магазина.

"Вчера (во вторник — прим. ред.) вечером между 17:00 и 17:30 моя десятилетняя дочь ехала от Кристийне на троллейбусе номер 4 домой в Мустамяэ. На следующей остановке в троллейбус вошел мужчина, который вел себя немного странно для дочери", — написала обеспокоенная мать в открытой группе "Märgatud Mustamäel" в Facebook.

Мужчина прошел из передней части троллейбуса к задней до дочери женщины и попытался через ребенка, обняв ее, зарегистрировать свой билет. "При первой возможности дочь отошла от него в сторону и села на свободное сиденье. Когда на остановке "Лепистику" народу стало меньше, мужчина сел рядом с ней и пристально уставился на нее, причиняя неудобство", — продолжила мать описание устрашающих событий.

На остановке "Лийваку" девочка вышла из автобуса и заметила, что мужчина идет за ней. "Дочь попыталась схватить телефон, чтобы позвонить мне, и ускорила шаг, что сделал и мужчина. У магазина Konsum она уже побежала, мужчина следом. За магазином он поймал мою дочь, одной рукой закрыл ей рот и другой схватил за обе руки. Потянул к себе и сказал: "Иди со мной". Дочь оказала сопротивление и попыталась ударить его и позвать на помощь", — сказала мать девочки.

Завязавшуюся борьбу заметил куривший за Konsum мужчина, который подбежал к девочке, и после этого нападавший убежал. Поспешивший на помощь мужчина спросил, что случилось, и выслушал ребенка. К тому времени нападавший скрылся из виду. Мужчина утешил ребенка и сказал ей бежать домой. "Домой дочь пришла в шоке и в слезах. Мужчина был ростом примерно 170 см, полный, с темными волосами, в возрасте примерно 40 лет. У мужчины волосы были заплетены в косичку, он был в очках, с "усами как у Гитлера" и "козлиной бородой". Он был одет в кожаную куртку темного цвета и синие джинсы, говорил по-эстонски с акцентом", — описала женщина нападавшего на основании объяснений дочери.

Руководитель Ляэне-Харьюского отделения полиции Вейко Рандлайне подтвердил, что полицейские, заметив пост, сразу начали выяснять обстоятельства и связались с родителем возможной потерпевшей. "Мы активно работаем над выяснением обстоятельств случившегося, просматриваем видеозаписи и профилируем личности", — сказал Рандлайне.

Хотя под тем же сообщением еще пара человек пишут, что видели подозрительного мужчину, в последние месяцы полиции не поступало подобных сообщений из того же района. "Мы призываем всех, у кого есть информация, которая могла бы помочь полиции, сообщить нам об этом", — заявил Рандлайне.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы люди сразу сообщали о таких инцидентах по номеру 112. "Так полиция сможет отреагировать оперативно и начать ловить возможного преступника по горячим следам. Общаясь с Центром тревоги, следует дать как можно больше информации, которая помогла бы установить человека — внешние признаки и особые приметы, одежда и направление движения человека", — добавил руководитель Ляэне-Харьюского отделения полиции.