20.10.2017, 13:30

Державшая в страхе весь Маарду банда наказана: двое отправятся за решетку надолго

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rus.delfi.ee
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Vägivald
VägivaldFoto: Anni Õnneleid

В четверг Харьюский уездный суд вынес решение в отношении шести молодых людей из Маарду, которым Пыхьяская окружная прокуратура предъявила обвинение в ряде преступлений: грабежи, вымогательство, ненадлежащее физическое обращение и вождение без прав.

Двое членов банды отправятся за решетку на долгие годы, пишет Õhtuleht.

Исходя из степени жестокости преступлений и того факта, что как среди преступников, так и среди жертв были несовершеннолетние, суд проходил за закрытыми дверями.

Преступления были совершены в феврале и марте этого года.

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