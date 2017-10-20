Державшая в страхе весь Маарду банда наказана: двое отправятся за решетку надолго

В четверг Харьюский уездный суд вынес решение в отношении шести молодых людей из Маарду, которым Пыхьяская окружная прокуратура предъявила обвинение в ряде преступлений: грабежи, вымогательство, ненадлежащее физическое обращение и вождение без прав.

Двое членов банды отправятся за решетку на долгие годы, пишет Õhtuleht.

Исходя из степени жестокости преступлений и того факта, что как среди преступников, так и среди жертв были несовершеннолетние, суд проходил за закрытыми дверями.

Преступления были совершены в феврале и марте этого года.