Державшая в страхе весь Маарду банда наказана: двое отправятся за решетку надолго

В четверг Харьюский уездный суд вынес решение в отношении шести молодых людей из Маарду, которым Пыхьяская окружная прокуратура предъявила обвинение в ряде преступлений: грабежи, вымогательство, ненадлежащее физическое обращение и вождение без прав.
Двое членов банды отправятся за решетку на долгие годы, пишет Õhtuleht.
Исходя из степени жестокости преступлений и того факта, что как среди преступников, так и среди жертв были несовершеннолетние, суд проходил за закрытыми дверями.
Преступления были совершены в феврале и марте этого года.
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