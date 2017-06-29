Департамент: заброшенный детский сад в Виймси подожгли

Вчера вечером в волости Виймси в поселке Хаабнеэме загорелся принадлежащий предпринимателю Тоомасу Тоолю бывший детский сад "Пийлупеса". К настоящему моменту ясно, что это был поджог.

Вчера в 18:15 сообщили о пожаре в волости Виймси в поселке Хаабнеэме на Калури теэ, где горел годами пустовавший детский сад. Это был принадлежащий предпринимателю Тоомасу Тоолю бывший детский сад "Пийлупеса", который стоит заброшенный.

Одна часть здания горела открытым пламенем, огонь распространялся по крыше дальше. Спасатели потушили пожар к девяти часам вечера. Следователи Спасательного департамента, которые сегодня ходили осматривать место происшествия, установили, что сильный пожар начался от поджога.