Департамент полиции и погранохраны предупреждает: подходить к пограничным столбам запрещено

На выходных в волости Вярска сотрудникам пограничной охраны пришлось реагировать на несколько случаев, когда люди, желающие сделать фото у пограничного столба, нарушали требования Закона о государственной границе, сообщает Лыунаская префектура.

По словам руководителя кордона Саатсе Арви Суви, на выходных в Пылвамаа проходило несколько мероприятий, привлекших внимание как зарубежных туристов, так туристов из Эстонии. Так, пограничникам пришлось реагировать на три случая, когда туристы в деревне Верхулица волости Вярска направились на территорию, где действует пограничный режим, к пограничному столбу РФ, чтобы сделать фото. В одном случае это были туристы из Финляндии, в другом — из Голландии и в третьем случае — эстонцы.

"В данном месте установлены предупреждающие знаки и запрещающие парковку дорожные знаки, которым должны следовать все люди, находящиеся в приграничной зоне", — сказал руководитель кордона. Суви подчеркнул, что стоящий у столба человек уже находится в зоне пограничного режима, где посторонним людям находиться запрещено.

„Все три случая были похожи: люди оставляли машину в запрещенной зоне и прямиком направлялись к столбу фотографироваться, а предупреждающие знаки замечали уже после прибытия пограничников", — рассказал он.

Арви Суви добавил, что начинающийся сезон ягод и грибов привлечет в эти леса не только местных, но и людей из других уголков Эстонии. "Собирая дары леса, надо следить за тем, где вы находитесь, отвлекаться время от времени от ягод, чтобы убедиться в том, что вы находитесь на достаточном расстоянии от временной контрольной линии, чтобы не совершить ненароком нарушение", — советует Суви.