Денежный лохотрон: шведская полиция предостерегает о зарегистрированных в Эстонии фейковых фирмах

Проживающая в Швеции в городе Треллеборг женщина открыла ссылку на сайт, где ей обещали бесплатно оценить автомобиль, но вместо этого она получила счет на 199 евро. Женщина сообщила о зарегистрированной в Эстонии фирме шведской полиции, передает издательство 24trelleborg.

Женщина, которая не считала себя неправой, платить по счету не стала, но долг вырос до 243 евро.

”Мы часто получаем сообщения про этот вид обмана, и нередко идет разговор о зарегистрированных в Эстонии фирмах, которые хотят одурачить народ. Наш призыв — не нажимать на такие ссылки. Очень редко бывает, когда что-то действительно бесплатно,” — сообщила полиция Треллеборга, находящегося в провинции Сконе на юге Швеции.