Дело пойдет в суд: в ДТП, в котором погибла ведущая Сигне Лахтейн, мог быть виноват и водитель грузовика

Окружной прокурор Лыунаской прокуратуры Аннели Хинто сообщила, что после ДТП в качестве подозреваемого был допрошен водитель грузовика, имевший гражданство Турции. Прокуратура тем временем ждала результатов транспортно-технической экспертизы.

Результаты экспертизы подтвердили подозрения, предъявленные водителю грузовика, и они дают основание полагать, что из-за сложных дорожных условий он потерял контроль над грузовиком и отклонился на встречную полосу.

Хинто добавила, что скорость обоих транспортных средств была в рамках разрешенной. Прокуратура продолжит процессуальные действия, чтобы отправить уголовное дело в суд при первой возможности. Суд же прояснит вопрос вины водителя.

22 марта вечером произошло тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту, у ветряной мельницы в Адавере, где столкнулись легковой и грузовой автомобили. По описанию очевидца, груженый трейлер и легковой автомобиль в результате ДТП оказались в кювете. Из легковушки спасатели извлекли водителя, разрезав кузов. На место прибыла бригада скорой помощи.