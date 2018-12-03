03.12.2018, 19:32

Дело пойдет в суд: в ДТП, в котором погибла ведущая Сигне Лахтейн, мог быть виноват и водитель грузовика

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rus.delfi.ee
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Дело пойдет в суд: в ДТП, в котором погибла ведущая Сигне Лахтейн, мог быть виноват и водитель грузовика
Fotod: Ekspress Meedia

Сегодня были наконец получены результаты экспертизы аварии, в которой погибла эстонская журналистка и ведущая передачи ”Kodutunne” Сигне Лахтейн. Вечером 22 марта столкнулись грузовик и легковой автомобиль, за рулем которого была Лахтейн. Она получила очень серьезные травмы и находилась в коме, но позже скончалась.

Окружной прокурор Лыунаской прокуратуры Аннели Хинто сообщила, что после ДТП в качестве подозреваемого был допрошен водитель грузовика, имевший гражданство Турции. Прокуратура тем временем ждала результатов транспортно-технической экспертизы.

Результаты экспертизы подтвердили подозрения, предъявленные водителю грузовика, и они дают основание полагать, что из-за сложных дорожных условий он потерял контроль над грузовиком и отклонился на встречную полосу.

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Хинто добавила, что скорость обоих транспортных средств была в рамках разрешенной. Прокуратура продолжит процессуальные действия, чтобы отправить уголовное дело в суд при первой возможности. Суд же прояснит вопрос вины водителя.

22 марта вечером произошло тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту, у ветряной мельницы в Адавере, где столкнулись легковой и грузовой автомобили. По описанию очевидца, груженый трейлер и легковой автомобиль в результате ДТП оказались в кювете. Из легковушки спасатели извлекли водителя, разрезав кузов. На место прибыла бригада скорой помощи.

Спасателям пришлось вырезать водителя из кабины. Им оказалась ведущая программы ”Kodutunne” Сигне Лахтейн, в результате ДТП получившая очень серьезные травмы и находившаяся в коме. 2 апреля Лахтейн скончалась.

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