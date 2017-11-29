Дело об убийстве в Пяэскюла: обвиняемый нанес жертве 60 повреждений

Во вторник Харьюский уездный суд продолжил обсуждение дела Аго Плоовитса. В соответствии с обвинением, в ночь на 16 июня в квартире в Пяэскюла он избил женщину, которая скончалась в больнице пять дней спустя от полученных травм. По оценке экспертизы, в общей сложности насчитывается 60 повреждений.
16 июня в пяэскюлаской квартире была найдена обнаженная женщина без сознания. Позже она скончалась в больнице.
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