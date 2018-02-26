Дело об убийстве председателя охотничьего общества закрыто: подозреваемый покончил с собой

Полиция закрыла уголовное дело, начатое для выяснения обстоятельств убийства председателя охотничьего общества Ныо 27 сентября в волости Камбья.

По словам окружного прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Тоомаса Лийва, дело пришлось закрыть, так как в ходе следствия обнаружили, что мужчина, совершивший убийство, мертв. ”Доказательства, собранные в ходе уголовного производства, подтверждают, что председателя охотничьего общества Ныо убил 34-летний мужчина, который день спустя в арестном доме поеотнил с собой. Поскольку подозреваемый в преступлении мертв, прокуратура не может ему предъявить обвинение и уголовное производство пришлось окончить”, — сказал Лийва.

Также закрыто дело в отношении отца подозреваемого, которого изначально подозревали в соучастии.