Дело об июльской стрельбе на коплиских линиях дошло до суда

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет 75-летнего мужчину в покушении на убийство двух охранников, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Сегодня в Харьюском окружном суде — предварительное заседание.

Напомним, как развивались события.

В июле в Таллинне не улице Лийнивахе произошла стрельба. Примечательно в этом случае то, что охранников неоднократно вызывали сюда и за несколько дней до случившегося. Об этом Delfi сообщил работник, занимающийся установкой охранных датчиков.

Как утверждается, на вызовы тогда реагировала фирма K Security, но тогда не было повода для вмешательства полиции.

Сотрудники охранной фирмы получают информацию о том, что творится в здании, при помощи трех датчиков, установленных около входных дверей.

По словам пресс-секретаря полиции Марии Аава, в последний раз стражи порядка навещали этот дом в мае. Тогда один из мужчин, находившихся в здании, нуждался в помощи медиков.

Также за последние месяцы в дом по адресу Лийнивахе, 17 дважды вызывали спасателей, однако же, по словам Аава, ничего серьезного и особенного там не происходило.

В июле в центр тревоги получил сообщение о том, что в таллиннском район Копли, на Коплиских линиях, произошла стрельба, пострадали двое охранников. Оба находятся в тяжелом состоянии.

По имеющейся на данный момент информации, работники охранной фирмы получили вызов и прибыли к заброшенному зданию на Коплиских линиях. В результате мужчины 37 и 62 лет получили огнестрельные ранения. Скорая доставила их в больницу, оба мужчины в тяжелом состоянии.

В район были направлены дополнительные полицейские силы. Полиция также работает на месте, собирают улики и проверяют местность. На данный момент задержан один мужчина, внешность которого подходила под описание предполагаемого стрелявшего. Его связь с происшествием проверяется.

Сейчас полиции известно, что мужчина самовольно проник в заброшенное здание. Следствие выяснит его мотивы и обстоятельства, приведшие к стрельбе. У полиции сейчас нет оснований полагать, что людям, находящимся в районе происшествия, что-либо может угрожать, заверил Вейко Рандлане, руководитель оперативной группы Пыхьяской префектуры.

По факту случившегося начало уголовное производство, которым руководит Пыхьяская окружная прокуратура и которое проводит криминальное бюро Пыхьяской префектуры.