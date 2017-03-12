12.03.2017, 15:20

Дело о жестоком убийстве таксиста: суд вынесет решение в понедельник


rus.delfi.ee
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Pärnu Maakohus
Pärnu MaakohusFoto: Rauno Volmar

В понедельник, 13 марта, Пярнуский уездный суд огласит приговор по делу обвиняемых в убийстве таксиста Лембита Уйбо братьев Филипа-Артура и Беньямина Хийенурмов. Молодым людям грозит пожизненное заключение, передает rus.err.ee.

Именно такого наказания требует для обвиняемых прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Гарди Андерсон, подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в пресс-службе суда.

По его словам, вина братьев в убийстве доказана, а с учетом серьезности совершенного преступления их следует наказать на максимальном предусматриваемом законом уровне — то есть приговорить к пожизненному заключению.

Филип-Артур и Беньямин признали на судебном заседании в январе свою вину только частично.

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