Дело о торговле оружием в Силах обороны: суд отклонил заключенное сторонами соглашение

Суд сегодня вернул прокурору соглашение, которое заключили прокурор и защитники.

В Госпрокуратуре подтвердили Delfi, что суд не акцептировал соглашение, которое прокурор Лаура Вайк и защитники подсудимых Мартина Таннинга, Рауно Удекюлля и Райво Олева заключили 30 мая.

По мнению судьи Хели Вяйнасте, в соглашении были недочеты, поэтому, по ее мнению, соглашения следует переоформить.

Для подсудимых это по сути ничего не означает, судья посчитала, что они должны по-прежнему оставаться под стражей.

Прокурор и защитники теперь должны снова вступить в переговоры, после чего выяснится, возможно ли продолжать в рамках согласительного производства или процесс вернется к производству в общем порядке и продолжится в зале суда.

Госпрокуратура обвиняет 28-летнего Рауно Удекюлля, 28-летнего Райво Олева и 40-летнего Мартина Таннинга в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, его значимых частей и боеприпасов.

Они в 2015-2016 годах заказывали в веб-среде сделанное непригодным для стрельбы огнестрельное оружие, чтобы в Эстонии незаконно делать его пригодным для стрельбы и продавать. Уудекюлля и Таннинга также обвиняют в краже токарного станка Сил обороны, Удекюлля — в краже различных частей оружия и Таннинга — в незаконном обороте взрывчатого вещества, значимых частей взрывного устройства и взрывчатого материала.

КаПо задержала мужчин в качестве подозреваемых в июне прошлого года, и по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда они с 9 июня прошлого года находятся под стражей.