Дело о торговле оружием в Силах обороны: адвокаты хотят пойти на соглашение

В судебном деле о торговле частями оружия, которое должно было продолжиться сегодня, день ушел на поиски соглашения.

Сегодня утром в Раквереском доме суда продолжился процесс, где под судом находятся трое мужчин, предъявленные которым обвинения можно обобщить выносом частей оружия из Сил обороны и занятием оружейным бизнесом.

После предыдущих заседаний пару недель назад дела настолько изменились, что сразу утром защитники предложили прокурору Лауре Вайк соглашение, для обсуждения которого журналистов попросили выйти из помещения.

После продолжавшегося с десяти часов до полвторого поиска соглашения продвинулись настолько, что в зал смог войти и судья. Присяжный адвокат Кюллике Намм сказала, что пришли в положение, когда нужно немного подумать над тем, каким образом идти дальше. "Сегодняшнее предложение такое, которое стоит обдумывания. Но чтобы не принимать это решение мгновенно, мы попросили перерыв до завтрашнего утра", — сказала она.

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Прокурор Вайк также нашла, что это разумно, и таким образом суд решил дать подсудимым время на обдумывание до завтрашнего утра. "Суд, выслушав ходатайство, считает, что обоснованно предоставление дополнительного времени, чтобы завтра в 10 утра было ясно, можем ли мы продолжать производство в общем порядке или в уголовном деле возможно перейти на согласительное производство", — решила судья Хели Вяйнасте.

Госпрокуратура обвиняет 28-летнего Рауно Удекюлля, 28-летнего Райво Олева и 40-летнего Мартина Таннинга в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, его значимых частей и боеприпасов.

Они в 2015-2016 годах заказывали в веб-среде сделанное непригодным для стрельбы огнестрельное оружие, чтобы в Эстонии незаконно делать его пригодным для стрельбы и продавать. Уудекюлля и Таннинга также обвиняют в краже токарного станка Сил обороны, Удекюлля — в краже различных частей оружия и Таннинга — в незаконном обороте взрывчатого вещества, значимых частей взрывного устройства и взрывчатого материала.

КаПо задержала мужчин в качестве подозреваемых в июне прошлого года, и по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда они с 9 июня прошлого года находятся под стражей.