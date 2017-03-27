”Дело было закрыто опрометчиво”. Расследование унесшей жизнь 4-летнего мальчика трагедии продолжается

В мае исполнится ровно в год с трагедии, которая унесла жизнь четырехлетнего мальчика.

Несчастный случай произошел 15 мая прошлого года, когда мальчика придавило дверью от гаража во дворе его дома на улице Колласе, в результате чего он получил несовместимые с жизнью травмы. Проведенное Департаментом технического надзора расследование показало, что причиной произошедшего стал излом пружины равновесия двери гаража и отсутствие защиты от излома пружины. Причину отсутствия защитного механизма было призвано выяснить уголовное расследование.

Советник по связям с общественностью Пыхьяской окружной прокуратуры Каарель Каллас сказал Delfi, что уголовное расследование продолжается. ”В декабре прошлого года оно было прекращено без предъявления кому-либо подозрений, однако факт прекращение дела был обжалован в Государственной прокуратуре, которая посчитала, что дело было закрыто опрометчиво и что расследование необходимо продолжить”, — сообщил он.