27.03.2017, 11:29

”Дело было закрыто опрометчиво”. Расследование унесшей жизнь 4-летнего мальчика трагедии продолжается

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Kollane tn 7
Foto: Ilmar Saabas

В мае исполнится ровно в год с трагедии, которая унесла жизнь четырехлетнего мальчика.

Несчастный случай произошел 15 мая прошлого года, когда мальчика придавило дверью от гаража во дворе его дома на улице Колласе, в результате чего он получил несовместимые с жизнью травмы. Проведенное Департаментом технического надзора расследование показало, что причиной произошедшего стал излом пружины равновесия двери гаража и отсутствие защиты от излома пружины. Причину отсутствия защитного механизма было призвано выяснить уголовное расследование.

Советник по связям с общественностью Пыхьяской окружной прокуратуры Каарель Каллас сказал Delfi, что уголовное расследование продолжается. ”В декабре прошлого года оно было прекращено без предъявления кому-либо подозрений, однако факт прекращение дела был обжалован в Государственной прокуратуре, которая посчитала, что дело было закрыто опрометчиво и что расследование необходимо продолжить”, — сообщил он.

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