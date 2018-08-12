12.08.2018, 13:10

Даркнет - там, где преступники чувствуют себя в безопасности

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Deutsche Welle
EST
häkker
häkkerFoto: Andriy Popov, PantherMedia / Andriy Popov

Два громких процесса всколыхнули этим летом общественность Германии. В обоих речь шла об обвинениях в педофилии, а инструментом преступников был даркнет. Получается, анонимный интернет - зло?

В начале августа в Германии стартовали сразу два громких уголовных процесса по обвинению в педофилии. И в том, и в другом случае преступники пользовались возможностями даркнета — теневого сектора интернета, который помогал им оставаться безнаказанными.

Обвинения в педофилии и связь с даркнетом

2 августа перед земельным судом города Лимбург предстали четверо мужчин, обвиняемых в создании одного из крупнейших сайтов для педофилов Elysium. В момент его обнаружения в июне 2017 года на нем было зарегистрировано более 90 тысяч пользователей. До этого портал Elysium на протяжении полугода работал в теневом сегменте интернета даркнет.

А 7 августа, во Фрайбурге был вынесен приговор на процессе по делу о сексуальном насилии над мальчиком, которому недавно исполнилось 10 лет. Мать ребенка и ее гражданский муж были приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Суд счел доказанным, что мать и ее сожитель не только сами многократно сексуально надругались над ребенком, но и в течение двух лет предлагали предлагали его мужчинам для секса за деньги через портал Elysium.

"Интернет становится главным местом преступлений, связанных с сексуальным насилием", — заявил в начале февраля на Европейском полицейском конгрессе в Берлине уполномоченный федерального правительства по вопросам борьбы с сексуальным насилием над детьми Йоханнес-Вильгельм Рёриг.

А теневой сегмент интернета даркнет, по его выражению, уже давно "стал пристанищем для самых отпетых преступников".

Децентрализованный и зашифрованный интернет

Даркнет — это анонимная и неконтролируемая часть интернета, недоступная обычным поисковым системам типа Google. Он работает децентрализованно, доступ к нему осуществляется через специальные браузеры, такие как Tor, которые маршрутизируют зашифрованные сообщения через несколько серверов, чтобы замаскировать местоположение пользователя. Таким образом пользователи могут сохранять практически полную анонимность. Кроме того, получается, что фактически одновременно может существовать не один, а множество даркнетов.

На этом пути есть и дополнительные препятствия: новых участников закрытых сообществ зачастую должны порекомендовать так называемые "проверенные" пользователи или лица с особым привилегированным статусом. Все это делает наблюдение за даркнетом со стороны правоохранительных органов еще более сложным.

Наркотики, оружие и услуги хакеров

Главным средством расчетов в даркнете являются криптовалюты, такие, как биткоин, также обеспечивающие анонимность сторон. Благодаря этому даркнет может существовать практически автономно.

Британец Джейми Бартлетт, один из ведущих мировых специалистов в области влияния современных технологий на общество, активно исследовал даркнет и сравнивал его работу с работой сетевых торговых площадок. По словам Барлетта, по своей функциональности даркнет ни в чем не уступает современным сайтам электронной торговли и полностью ориентирован на потребности покупателей, включая отзывы клиентов.

"В первую очередь площадки в даркнете используются для торговли наркотиками. Ежегодно на подобных сайтах осуществляются десятки или даже сотни тысяч таких сделок, оплата производится биткоинами. Затем товары доставляются по указанному адресу — как и обычные вещи, купленные на Amazon или Ebay. Единственное отличие состоит в том, что в данном случае все происходит анонимно", — поясняет Бартлетт.

В теневом интернете свободно продается оружие, а также нелегальные услуги самого разного рода: например, там можно взять в аренду сетевых ботов или заказать кибератаку у профессиональных хакеров. Если кому-то нужны лишь отдельные инструменты для такой атаки, в даркнете он может приобрести компьютерные вирусы, "червей", "троянов" и тому подобное.

Соблазнительная анонимность даркнета

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По словам представителя Центрального ведомства по борьбе с киберпреступностью франкфуртского прокурора Георга Унгефука, теневой интернет принципиально не изменил преступный мир, но расширил его возможности. "Это касается всех областей, но детской порнографии — особенно", — рассказал Георг Унгефук в интервью DW.

По словам эксперта, который вместе с другими сотрудниками ведомства участвовал в расследовании дела вокруг сайта для педофилов Elysium, даркнет привлекает насильников над детьми еще и потому, что им кажется, что анонимность позволит им избежать уголовного преследования.

Кроме того, один раз попав в даркнет, пользователям — по крайней мере на начальных этапах — не требуется специальных навыков для работы в нем. "Еще в недавнем прошлом почти на каждой площадке в даркнете был раздел так называемой "техподдержки", в котором объяснялось, как соблюсти меры предосторожности, как направить по ложному следу сотрудников правоохранительных органов и как в целом сохранять анонимность", — поясняет Унгефук.

Светлая сторона даркнета — возможность общения для диссидентов

При этом стоит понимать, что даркнет — это не только инструмент преступников и торговая площадка криминального мира. Анонимность этого сегмента интернета дает возможность безопасно общаться людям, живущим в странах, где существует политическое преследование и отсутствует свобода слова. А также в странах, где люди, после разоблачений Эдварда Сноудена о тотальной и бесконтрольной слежке со стороны спецслужб, ищут новые возможности анонимного общения.

Оппозиционные движения по всему миру используют преимущества браузера Tor. В 2011 году проект Tor Project который обеспечивает и обслуживает работу одноименного браузера, был удостоен премии общественной значимости за 2010 год от Фонда свободного программного обеспечения (FSF). "Tor обеспечил бесцензурный доступ в интернет почти 36 миллионам человек во всем мире, позволяя им контролировать свою конфиденциальность и анонимность", отмечается в обосновании к присуждения премии.

А в 2015 году проект Tor Project был поддержан и МИД ФРГ. Кстати, через легко устанавливаемый браузер Tor можно выходить не только в даркнет, но и в обычный интернет, сохраняя при этом анонимность. Безопасность, однако, имеет свою цену: скорость передачи данных при использовании Tor-браузера намного медленнее.

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