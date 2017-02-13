Cуд арестовал подозреваемого в поножовщине в Тарту

Тартуский уездный суд взял под стражу мужчину, который в субботу устроил поножовщину в одной из квартир в Тарту.

Карла Кристьяна 1995 года рождения взяли под стражу на срок до двух месяцев.

11 февраля в Тарту двое мужчин ворвались в чужую квартиру и напали с ножом на троих человек. Двое человек получили легкие ранения, один — тяжелые, сообщила Лыунаская префектура.

В ходе поножовщины пострадали две женщины — 23 и 30 лет, третьего пострадавшего — 25-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Полицейские задержали двоих подозреваемых рядом с магазином на улице Раатузе. Во время задержания оба находились в состоянии алкогольного опьянения и их направили в вытрезвитель.