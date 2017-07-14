Чудеса алкоголя: ударивший незнакомого человека ремнем не помнит о содеянном

Отдыхавший на певческом поле молодой человек, который ударил ремнем 20-летнего парня, теперь может вздохнуть с облегчением — он избежал уголовного наказания. При этом он должен заплатить 400 евро государству.

В декабре прошлого года 20-летний Карл отдыхал вместе с коллегами на Певческом поле в стеклянном зале и слишком много выпил. Затем за час до полуночи он встал перед аркой Певческого поля и заметил на нижних ступеньках девушку и парня.

Позже парень рассказал полиции, что вначале Карл вел себя совершенно нормально, но в какой-то момент стал раздражительным и попытался его ударить. Попытка не увенчалась успехом, но несмотря на высокую степень опьянения, Карл все же смог повалить жертву на спину, тем самым повредив ему руку.

Однако Карл не знал, что друзья парня и девушки стоят на верхних ступеньках. Одноклассник парня решил вмешаться и разрешить ссору, а Карл попытался его ударить. Девушка тем временем ушла. Карл же вскоре схватил ремень и попытался швырнуть им в одноклассника, потом ударил его ремнем по щеке. К счастью, нанесенные повреждения сошли через пару дней, и травм не оказалось.

Карл проснулся в арестантском доме с сильным похмельем и ничего не помнил о произошедшем. Он сказал, что тем вечером отдыхал с коллегами в стеклянном зале, но после проснулся в арестантской комнате и ничего не помнил о том дне. Он также отметил, что жалеет о своем поведении.

В понедельник полиция прекратила расследование в порядке оппортунитета. Вина была небольшая и материального вреда нанесено не было. Расследование провела Пыхьяская префектура, им руководила Пыхьяская окружная прокуратура.