Что случилось с Сигне Лахтейн? Полиция ищет свидетелей тяжелой аварии в Адавере

Полиция ищет свидетелей тяжелой аварии в Адавере, в которой серьезно пострадала телеведущая Kanal 2 Сигне Лахтейн.

22 марта вечером произошло тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту, у ветряной мельницы в Адавере, где столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Об аварии сообщили в 21.23. По имеющим сейчас данным, произошло столкнование грузовика Volvo и легковушки Opel, а все произошло тогда, когда Opel обгонял Volvo, сказал пресс-представитель Лыунаской префектуры полиции.

По описанию очевидца, груженый трейлер и легковой автомобиль в результате ДТП оказались в кювете. Из легковушки спасатели извлекли водителя, разрезав кузов. На место прибыла бригада скорой помощи.

”В аварии пострадала находившаяся в легковой машине 40-летняя женщина, которую спасатели вырезали из деформированного автомобиля и передали медикам. Подробности происшествия пока выясняются”, — сообщил пресс-представитель полиции.

Детали аварии выясняются. К настоящему моменту известно, что водитель грузовика и водитель легкового авто были трезвы. Покрышки на обоих транспортных средствах также соответствовали требованиям.

Всех очевидцев аварии полиция просит связаться по имейлу tarvo.aas@politsei.ee или телефону 53 308 944.