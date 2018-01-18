Что происходит? На шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу произошло три ДТП подряд

В четверг во второй половине дня на шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу произошли с небольшим интервалом три ДТП, передает Õhtuleht.

Около 14:00 произошло ДТП на 28 километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу, когда передвигавшийся со стороны Таллинна серый Opel Astra съехал в кювет.

Ехавший за Opel водитель красного Peugeot, объезжая место аварии, резко нажал на тормоз, автомобиль потерял управление и съехал в кювет на противоположной стороне дороги.

Затем водитель Volkswagen, засмотревшийся на ДТП, врезался сзади в Nissan, остановившийся на обочине.

Водитель Peugeot был доставлен в больницу на осмотр. Скорая помощь также осмотрела водителя Opel.