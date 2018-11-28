Что делать в случае наезда на дорожный знак?

Из-за наступивших холодов дороги становятся скользкими и учащаются наезды транспортных средств на дорожные знаки, дорожные ограждения и уличные столбы. Таких случаев дорожного страхования ежегодно регистрируется около двух тысяч, а возникший ущерб составляет более миллиона евро.
По словам члена правления Эстонского фонда дорожного страхования Лаури Потсеппа, практика показывает, что водители часто не знают, что делать при наезде на дорожный знак. ”Неправильное поведение может повлечь за собой целый ряд проблем, а из-за сваленного дорожного знака могут произойти новые несчастья”, — сказал Потсепп.
”Расходы на ремонт дорожного знака возмещает вместо виновного в происшествии лица его страховщик дорожного движения. Если же водитель покинет место происшествия и его позже установят с помощью свидетелей или камер, то страховое общество взыщет выплаченное возмещение у лица, причинившего ущерб”, — пояснил Потсепп.
Пять советов, что делать после наезда на дорожный знак или дорожное ограждение:
1. Остановитесь и включите аварийную сигнализацию.
2. Оцените ситуацию и опасность, постарайтесь предотвратить дальнейший ущерб. Например, наденьте светоотражающий жилет при выходе из транспортного средства и установите на дороге знак аварийной остановки. Проверьте, нет ли пострадавших.
3. Позвоните по телефону Центра тревоги 112, опишите произошедшее и поступайте согласно полученным инструкциям.
4. Сделайте все, чтобы движение на месте происшествия было безопасным. Например, для участников движения опасно, если дорожный знак лежит посреди дороги.
5. Сообщите о произошедшем представителю своего страховщика дорожного страхования.
Ежегодно регистрируется около 400 случаев, когда не удается установить лицо, наехавшее на дорожный знак, дорожное ограждение или уличный столб. Ущерб от таких случаев возмещает владельцам дороги Эстонский фонд дорожного страхования (ФДС).
Расходы на ремонт дорожного знака возмещает страховщик дорожного страхования, а ущерб пострадавшего транспортного средства покрывается добровольным страхованием транспортного средства, т.е. каско.
По словам заведующего отделом страхования транспортных средств Тыниса Тохвера, для того, чтобы возмещение ущерба, нанесенного транспортным средством, проходило без помех, водитель после аварии должен обеспечить безопасность на месте, оповестить Центр тревоги и страховое общество. ”Если лицо покидает место происшествия или не оповещает Центр тревоги, то выяснение обстоятельств для страховщика может оказаться довольно сложным. Это может послужить основанием для уменьшения возмещения ущерба или даже отказа в возмещении”, — сообщил Тохвер.
ФДС является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро ”Зеленой карты” в Эстонии и принудительным страховщиком транспортных средств, не имеющих договора дорожного страхования. ФДС возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными, принудительно застрахованными и неустановленными транспортными средствами. ФДС также занимается разрешением споров дорожного страхования посредством соответствующего органа примирения.