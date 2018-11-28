28.11.2018, 13:16

Что делать в случае наезда на дорожный знак?

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Eratee
ErateeFoto: Sven Arbet

Из-за наступивших холодов дороги становятся скользкими и учащаются наезды транспортных средств на дорожные знаки, дорожные ограждения и уличные столбы. Таких случаев дорожного страхования ежегодно регистрируется около двух тысяч, а возникший ущерб составляет более миллиона евро.

По словам члена правления Эстонского фонда дорожного страхования Лаури Потсеппа, практика показывает, что водители часто не знают, что делать при наезде на дорожный знак. ”Неправильное поведение может повлечь за собой целый ряд проблем, а из-за сваленного дорожного знака могут произойти новые несчастья”, — сказал Потсепп.

”Расходы на ремонт дорожного знака возмещает вместо виновного в происшествии лица его страховщик дорожного движения. Если же водитель покинет место происшествия и его позже установят с помощью свидетелей или камер, то страховое общество взыщет выплаченное возмещение у лица, причинившего ущерб”, — пояснил Потсепп.

Пять советов, что делать после наезда на дорожный знак или дорожное ограждение:

1. Остановитесь и включите аварийную сигнализацию.

2. Оцените ситуацию и опасность, постарайтесь предотвратить дальнейший ущерб. Например, наденьте светоотражающий жилет при выходе из транспортного средства и установите на дороге знак аварийной остановки. Проверьте, нет ли пострадавших.

3. Позвоните по телефону Центра тревоги 112, опишите произошедшее и поступайте согласно полученным инструкциям.

4. Сделайте все, чтобы движение на месте происшествия было безопасным. Например, для участников движения опасно, если дорожный знак лежит посреди дороги.

5. Сообщите о произошедшем представителю своего страховщика дорожного страхования.

Ежегодно регистрируется около 400 случаев, когда не удается установить лицо, наехавшее на дорожный знак, дорожное ограждение или уличный столб. Ущерб от таких случаев возмещает владельцам дороги Эстонский фонд дорожного страхования (ФДС).

Расходы на ремонт дорожного знака возмещает страховщик дорожного страхования, а ущерб пострадавшего транспортного средства покрывается добровольным страхованием транспортного средства, т.е. каско.

По словам заведующего отделом страхования транспортных средств Тыниса Тохвера, для того, чтобы возмещение ущерба, нанесенного транспортным средством, проходило без помех, водитель после аварии должен обеспечить безопасность на месте, оповестить Центр тревоги и страховое общество. ”Если лицо покидает место происшествия или не оповещает Центр тревоги, то выяснение обстоятельств для страховщика может оказаться довольно сложным. Это может послужить основанием для уменьшения возмещения ущерба или даже отказа в возмещении”, — сообщил Тохвер.

ФДС является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро ”Зеленой карты” в Эстонии и принудительным страховщиком транспортных средств, не имеющих договора дорожного страхования. ФДС возмещает ущерб, причиненный незарегистрированными, принудительно застрахованными и неустановленными транспортными средствами. ФДС также занимается разрешением споров дорожного страхования посредством соответствующего органа примирения.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


МИД Эстонии вызвал посла РФ на ковер. Сказали, что Россия могла бы освободить украинские корабли и моряков

28.11.2018
В связи с применением Россией военной силы против украинских военных моряков и кораблей в Керченском проливе Министерство иностранных дел Эстонии сегодня вызвало посла России в Эстонии Александра Петрова.
Подробнее





КаПо: преступники раскручивают PR-кампанию

28.11.2018
Еженедельнику Eesti Ekspress стало известно, что по сведениям Полиции безопасности деятели криминального мира Эстонии весной этого года решили основать новый общак под определенные проекты. Сговор предусматривал создание некоего объединения и выделение ему значительной суммы денег.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-40% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
113,40 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black/Silver
360,- €
334,80 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE PL.14765JS/04M
129,- €
90,30 €
-40% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
95,40 €
-40% Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
107,40 €

Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с РФ и рассказал о молчании Путина на звонок после инцидента в Керченском заливе

28.11.2018
Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией, поэтому в стране было необходимо ввести военное положение. Об этом заявил в интервью украинским телеканалам президент страны Петр Порошенко, слова которого приводит пресс-служба.
Подробнее

Исследование: в каких секторах повысятся зарплаты в следующем полугодии

28.11.2018
В результате свежего исследования CVKeskus.ee и Агентства по исследованию зарплат выяснилось, что более половины работодателей секторов образования и инфотехнологии планируют в ближайшее время повышение зарплат, говорится в пресс-релизе.
Подробнее

Исполнительный директор Wolt в странах Балтии: приготовление еды дома будет всего лишь одним из хобби

28.11.2018
В своем докладе на конференции Baltic Mobile Congress в Вильнюсе Лийс Ристал, исполнительный директор фирмы по доставке готовой еды на дом Wolt в странах Балтии, отметила, что в не очень далеком будущем приготовление пищи дома сбудет скорее дорогим хобби, чем повседневной необходимостью.
Подробнее


ЭКСПЕРТ │ Цены на квартиры взлетели более чем в два раза

28.11.2018
По сравнению с кризисным периодом цены на квартиры взлетели более чем в два раза, что, в свою очередь, вынуждает все большее количество людей обращать свой взор на рынок частных домов, где повышение цен было более умеренным.
Подробнее

ФОТО. Кровавые елки: Белый дом украсили устрашающе красными рождественскими елями

28.11.2018
В официальной резиденции президента США, расположенной в Вашингтоне, представили рождественские украшения: в восточной колоннаде Белого дома поставили около 40 кроваво-красных елей.
Подробнее