ЧП в таллиннском торговом центре: у женщины волосы застряли в эскалаторе

В Таллинне в торговом центре Magistrali вчера вечером на эскалаторе упала женщина, волосы которой застряли в движущейся лестнице, пишет Postimees.
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Невероятно: семь магазинов на латвийской границе продают половину того объема пива, который приходится на 1500 магазинов Эстонии
27.06.2018
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
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Полностью использование карточек с паролями кончится в феврале будущего года. Первые же ограничения вступят в силу уже через пару недель. В Swedbank, например, в данный момент — 190 000 пользователей карточек паролей. Им следует найти альтернативу: мобильный ИД, Смарт-Ид, ПИН-калькулятор или ИД-карта.
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Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
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Вчера депутат Рийгикогу Мартин Репинский был избран волостным старейшиной Йыхви. На собрании также была назначена зарплата Репинскому. Как писал Delfi, 12 депутатов проголосовали за сумму в размере 3600 евро брутто в месяц. В комментариях под этой статьей читатель Delfi написал свое видение ситуации, как проходило голосование.
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