27.06.2018, 12:44

ЧП в таллиннском торговом центре: у женщины волосы застряли в эскалаторе

 (34)
дополнено в 16:48
rus.delfi.ee
EST 17
ЧП в таллиннском торговом центре: у женщины волосы застряли в эскалаторе
Foto: Andres Putting

В Таллинне в торговом центре Magistrali вчера вечером на эскалаторе упала женщина, волосы которой застряли в движущейся лестнице.

Для расследования случая Департамент технического надзора начал расследование.

”Исходя из имеющейся на данный момент информации, речь идет о несчастном случае: человек споткнулся, упал и его волосы застряли в ленте”, — сообщила Delfi руководитель службы по производственной безопасности департамента Ингрид Тейнемаа.

По словам Тейнемаа, на всех эскалаторах данного центра имеется необходимая маркировка и кнопки ”стоп”. Также она отметила, что все подобные случаи последнего времени были связаны не с техническим состоянием устройства, а с действиями самих людей.

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