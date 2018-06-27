ЧП в таллиннском торговом центре: у женщины волосы застряли в эскалаторе

В Таллинне в торговом центре Magistrali вчера вечером на эскалаторе упала женщина, волосы которой застряли в движущейся лестнице.

Для расследования случая Департамент технического надзора начал расследование.

”Исходя из имеющейся на данный момент информации, речь идет о несчастном случае: человек споткнулся, упал и его волосы застряли в ленте”, — сообщила Delfi руководитель службы по производственной безопасности департамента Ингрид Тейнемаа.

По словам Тейнемаа, на всех эскалаторах данного центра имеется необходимая маркировка и кнопки ”стоп”. Также она отметила, что все подобные случаи последнего времени были связаны не с техническим состоянием устройства, а с действиями самих людей.