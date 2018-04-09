Читатели недовольны: из-за ”Дуют все” образовались ужасные пробки!

В редакцию Delfi обратилось несколько человек и пожаловались на неудобства, которые доставил им сегодняшний масштабный рейд ”Дуют все”.

”Сегодняшняя ситуация особенно вывела из себя. Если обычно я утром еду по Вильянди мнт в Мустамяэ максимум 20 минут, то сегодня на это ушел час и 20 минут”, — написал читатель.

В 10:24 другой другой читатель сообщил, что возле посольства Китая на Нарвском шоссе проходит рейд. ”Пробки ужасные! Это ненормально!” — написал он.

”Я сегодня тоже опоздал на работу на 45 минут, и как назло именно сегодня мне очень важно было приехать вовремя. В то же время я не могу обвинять чиновников в том, что они выполняют свою работу”, — написал еще один читатель.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк сказал, что подобные рейды как раз и проводятся в том месте и в то время, когда имеются участники движения. ”Если полиция видит, что образовывается пробка, то, конечно, она пропускает подряд машины. Затем все снова останавливается и производится проверка”, — пояснил он.