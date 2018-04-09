09.04.2018, 19:30

Читатели недовольны: из-за ”Дуют все” образовались ужасные пробки!

 (28)
рейд оказался успешен
rus.delfi.ee
EST 8
Politsei kontrollreid
Politsei kontrollreidFoto: erakogu

В редакцию Delfi обратилось несколько человек и пожаловались на неудобства, которые доставил им сегодняшний масштабный рейд ”Дуют все”.

”Сегодняшняя ситуация особенно вывела из себя. Если обычно я утром еду по Вильянди мнт в Мустамяэ максимум 20 минут, то сегодня на это ушел час и 20 минут”, — написал читатель.

В 10:24 другой другой читатель сообщил, что возле посольства Китая на Нарвском шоссе проходит рейд. ”Пробки ужасные! Это ненормально!” — написал он.

”Я сегодня тоже опоздал на работу на 45 минут, и как назло именно сегодня мне очень важно было приехать вовремя. В то же время я не могу обвинять чиновников в том, что они выполняют свою работу”, — написал еще один читатель.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк сказал, что подобные рейды как раз и проводятся в том месте и в то время, когда имеются участники движения. ”Если полиция видит, что образовывается пробка, то, конечно, она пропускает подряд машины. Затем все снова останавливается и производится проверка”, — пояснил он.

”Сегодня все отделения проводят одновременно. Обычно это делается по отдельности”, — сказал Куйк и добавил, что обычно рейдов больше именно после выходных и государственных праздников.

По данным полиции, на Ярвевана теэ, Нарвском шоссе и Теллискиви в ходе рейдов было выявлено шесть употребивших алкоголь водителей и один водитель без прав. На шоссе Таллинн-Хаапсалу-Яэсмяэ и в Тутермаа было выявлено пять водителей в состоянии алкогольного опьянения и один водитель без прав. В Ласнамяэ на Раху теэ и Нарвском шоссе также было задержано пять водителей в состоянии алкогольного опьянения и один водитель без прав.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Получивший убежище Чадлин: Россия украла у меня жизнь. И я благодарен Эстонии за то, что она меня спасла

09.04.2018
На прошлой неделе Эстония удовлетворила ходатайство бывшего активиста "Молодой гвардии" Константина Чадлина о предоставлении убежища. Молодой человек дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью.
Подробнее

Харьюский уездный суд вынес решение по иску BLRT Grupp к Анастасии Коваленко

09.04.2018
Анастасия Коваленко сообщила Delfi, что Харьюский уездный суд не удовлетворил иск концерна BLRT Grupp против нее. При этом ранее BLRT Grupp сообщил в пресс-релизе, что суд, напротив, вынес решение в пользу концерна.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

3 ЛУЧШИХ МЕСТА ДЛЯ СВАДЬБЫ | На какой мызе отметить слово “да”?
На первый взгляд, организация свадьбы — это просто уйма вопросов! Где заказать платье невесты — или вообще взять напрокат? Как сообщить родителям? Кого пригласить на регистрацию? Устроить традиционную свадьбу или что-то экстраординарное? Где взять на всё это денег? И вопросам этим не видно конца и края. Для свадьбы нужны, прежде всего, две вещи — молодая чета и хорошее место, где можно отметить этот свой особенный день.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Нарва готова доплачивать будущему арендатору городского туалета 1200 евро в месяц

09.04.2018
Нарвские чиновники убедились в том, что без дотирования со стороны муниципалитета городскому туалету на Петровской площади, которая скоро превратится в первую муниципальную платную парковку в Нарве, не выжить. Между тем, нет ничего нового в том, что арендатору хотят доплачивать 1200 евро в месяц — до 2011 года расходы на содержание туалета компенсировал именно город.
Подробнее

Lufthansa отменит 800 рейсов 10 апреля из-за забастовок в аэропортах

09.04.2018
Авиакомпания Lufthansa объявила об отмене 800 рейсов во вторник, 10 апреля, в связи с забастовками в четырех аэропортах Германии. Изменения в расписании затронут около 90 тыс. пассажиров, говорится в заявлении компании.​
Подробнее

Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107252002
156,60 €
93,96 €
-20% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBR/02
119,- €
95,20 €
-20% Meeste käekell Police APOLLO PL.14438JPOB/13
99,- €
79,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107042006
139,50 €
83,70 €
-20% Meeste käekell Police ARMOR PL.14378JSB/11
175,- €
140,- €



Нестор о зарплатах в конверте: у одного 71-летнего сапожника было всего 15 лет стажа

09.04.2018
Председатель Рийгикогу Эйки Нестор в определенной степени согласился с мнением вице-канцлера Министерства финансов Дмитрия Егорова по поводу того, что аннулирование привязки первой пенсионной ступени к официальной зарплате может привести к росту зарплат в конвертах.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа
Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Тартумаа 4-летний мальчик и его бабушка провалились под лед, их спас случайный прохожий

09.04.2018
В Тартумаа в поселке Луунья на пристани на берегу Эмайыги 4-летний мальчик провалился под лед. Бросившаяся его спасать и прыгнувшая в воду бабушка также чуть не утонула. Обоих спасли благодаря увидевшей произошедшее и поспешившей на помощь женщине.
Подробнее