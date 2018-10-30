30.10.2018, 07:01

Читатель рассказал жуткую историю про ”погром топором” в Ласнамяэ. У полиции — ”немножко” иная правда

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Ольга Привалова
Ольга Привалова
 
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Читатель рассказал жуткую историю про ”погром топором” в Ласнамяэ. У полиции — ”немножко” иная правда
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В редакцию rusDelfi обратился читатель и поведал историю, при прочтении которой перед глазами невольно всплывают известные кадры из фильма ”Сияние” Стэнли Кубрика.

В Ласнамяэ мужчина в состоянии наркотического опьянения ворвался в квартиру и, размахивая топором, начал все крушить и требовать денег. Полиция же, утверждает автор письма, не отреагировала. Однако, по словам самой полиции, ни о размахивании топором, ни о каком-либо физическом насилии в поступившем им звонке речи не шло: в квартире делался ремонт без заключения письменного доuговора.

”Где гарантия, что он еще раз не придет?”

”11 октября в Ласнамяэ на ул. Пунане из квартиры выходил рабочий-строитель. Когда он открывал дверь в коридор, туда влетел неизвестный мужчина с топором, оттолкнув строителя рукой в сторону. — поведал написавший. — Нападавший был с признаками наркотического опьянения. Он вымогал 240 евро — не пояснив за что”. После он начал крушить одну из комнат этим же топором. В ней был сделан ремонт, который — вместе с материалом и работой — стоит примерно 2600 евро. На просьбу удалиться из квартиры не реагировал, пишет он.

Только после звонка в полицию мужчина выбежал из квартиры на улицу, сел в машину черного цвета Toyota Corolla. И умчался. Полиция, утверждает написавший, на место происшествия так и не прибыла, пояснив это по телефону тем, что это гражданское дело. ”Идите в суд”.

Автор письма увидел в вышеописанном ”три статьи сразу”: ”А именно: первое — проникновение в чужое имущества. Второе — вымогательство. Третье — порча чужого имущества.

”Хорошо еще, что мужчина-строитель не пострадал, а отделался лишь испугом. Где гарантия, что он еще раз не придет? И для чего наша полиция существует?” — задается мужчина вопросом риторического характера.

Полиция: топора не было, договора — тоже

Delfi обратился в полицию за комментарием: они в курсе событий? Описание соответствует действительности? И правда ли, что полиция не отреагировала? Выяснилось, что у них — ”немножко” иная правда.

”Человек, обратившийся в редакцию, описал вам ситуацию не так, как ее описали в звонке на 112. На короткий номер тревоги 112 позвонила женщина и сообщила, что в квартире идет ремонт, и для выполнения работ были наняты два человека”, — ответила на запрос пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.

По словам женщины, один из работников получил аванс в 500 евро. Однако, по словам звонящей, работник начал требовать дополнительных денег, и получил отказ от владельца квартиры. Звонящая сказала, что в квартире, где идет ремонт, бывший сотрудник, которому открыл дверь сосед, сорвал поклеенные им обои. Женщина, позвонившая на 112, сказала также, что не знает фамилии делающего у них ремонт человека, и того работника нанял другой выполняющий у них ремонт сотрудник. Договора для выполнения работ заключено не было.

Далее, по словам Корпан, из Центра тревоги женщине перезвонили, чтобы уточнить ситуацию и выяснить, требуется ли на самом деле сейчас вмешательство полиции. ”Из звонка не следовало, что чья-то жизнь и здоровья находится в опасности. Выяснилось также, что сама звонящая в ремонтируемой квартире в данный момент не находилась и описала ситуацию со слов двух других работников. В разговоре не было информации о том, что человек мог находиться в состоянии опьянения или угрожать кому-то, либо о том, что кому-то была причинена физическая боль”.

Позвонившей разъяснили, что в случаях претензий материального характера для взыскания ущерба следует обратиться в суд в гражданском порядке. Так в данном случае это спор между двумя частными лицами, то такой спор может разрешить суд.

ТОП

На номер 112 следует звонить, если чья-то жизнь или здоровье находятся в опасности, и требуется незамедлительное вмешательство полиции, спасателей или скорой помощи, напоминает пресс-секретарь. Если человек находится в ситуации, в которой он ощущает опасность для своей жизни и здоровья, то следует незамедлительно позвонить в первую очередь на номер 112, описать ситуацию, адрес и действовать в соответствии с указаниями сотрудника Центра тревоги.

Если возникает ситуация, в которой человеку нужна информация либо совет, то совет можно получить по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 6123000, который работает с 8 до 19 часов по будним дням.

”Во избежание недоразумений при покупке или оказании услуг советуем заключать письменные договоры, чтобы у работодатель и работник могли при необходимости защитить свои права и получить услуги, за которые были заплачены деньги, или деньги за проделанную работу”, — рекоммендовала представитель полиции.

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