Читатель рассказал жуткую историю про ”погром топором” в Ласнамяэ. У полиции — ”немножко” иная правда

Delfi обратился в полицию за комментарием: они в курсе событий? Описание соответствует действительности? И правда ли, что полиция не отреагировала? Выяснилось, что у них — ”немножко” иная правда.

”Человек, обратившийся в редакцию, описал вам ситуацию не так, как ее описали в звонке на 112. На короткий номер тревоги 112 позвонила женщина и сообщила, что в квартире идет ремонт, и для выполнения работ были наняты два человека”, — ответила на запрос пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.

По словам женщины, один из работников получил аванс в 500 евро. Однако, по словам звонящей, работник начал требовать дополнительных денег, и получил отказ от владельца квартиры. Звонящая сказала, что в квартире, где идет ремонт, бывший сотрудник, которому открыл дверь сосед, сорвал поклеенные им обои. Женщина, позвонившая на 112, сказала также, что не знает фамилии делающего у них ремонт человека, и того работника нанял другой выполняющий у них ремонт сотрудник. Договора для выполнения работ заключено не было.

Далее, по словам Корпан, из Центра тревоги женщине перезвонили, чтобы уточнить ситуацию и выяснить, требуется ли на самом деле сейчас вмешательство полиции. ”Из звонка не следовало, что чья-то жизнь и здоровья находится в опасности. Выяснилось также, что сама звонящая в ремонтируемой квартире в данный момент не находилась и описала ситуацию со слов двух других работников. В разговоре не было информации о том, что человек мог находиться в состоянии опьянения или угрожать кому-то, либо о том, что кому-то была причинена физическая боль”.

Позвонившей разъяснили, что в случаях претензий материального характера для взыскания ущерба следует обратиться в суд в гражданском порядке. Так в данном случае это спор между двумя частными лицами, то такой спор может разрешить суд.

На номер 112 следует звонить, если чья-то жизнь или здоровье находятся в опасности, и требуется незамедлительное вмешательство полиции, спасателей или скорой помощи, напоминает пресс-секретарь. Если человек находится в ситуации, в которой он ощущает опасность для своей жизни и здоровья, то следует незамедлительно позвонить в первую очередь на номер 112, описать ситуацию, адрес и действовать в соответствии с указаниями сотрудника Центра тревоги.

Если возникает ситуация, в которой человеку нужна информация либо совет, то совет можно получить по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 6123000, который работает с 8 до 19 часов по будним дням.

”Во избежание недоразумений при покупке или оказании услуг советуем заключать письменные договоры, чтобы у работодатель и работник могли при необходимости защитить свои права и получить услуги, за которые были заплачены деньги, или деньги за проделанную работу”, — рекоммендовала представитель полиции.