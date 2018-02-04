Читатель Delfi: как меня чуть не лишили жизни и что за этим последовало

Читатель Delfi прислал в редакцию письмо, в котором поведал о том, что случилось с ним 30 января на Пярнуском шоссе.

”Вчера рано утром я чуть не лишился жизни”, — начал свое повествование читатель и рассказал, как в 3.50 ехал на по шоссе Таллинн-Пярну, недалеко от перекрестка Халинга, когда навстречу ему приблизился грузовик и отклонился на его полосу. ”Сначала я максимально прижался к краю, но, увидев, что он просто едет на меня, резко вывернул руль влево и через встречку миновал его. Произошло боковое скольжение. Я остановился у обочины, а фура вернулась на свою траекторию и, не останавливаясь, поехала дальше в сторону Таллинна”.

Мужчина решил сообщить о подозрительном водителе в Центр тревоги, что в 3.54 и сделал, предложив, что пока может сам последовать на грузовиком. ”Он отклонялся от одного края дороги к другому. Было и несколько опасных ситуаций, когда от слишком отклонялся на обочину или практически выезжал на встречную полосу”, — описывает ситуацию мужчина.

В 4.18 читатель вновь позвонил в полицию и поинтересовался, есть ли возможность прислать патруль. В 4.33 ему перезвонили, уточнил местоположение (грузовик как раз остановился на автозаправке) и сказали, что полицейские находится в пути.

За этим последовало еще несколько разговоров, и чуть позже 5 патруль все же остановил грузовик. ”Я остановился позади патруля и стал наблюдать. Примерно через пять минут грузовик был отпущен обратно на дорогу и полицейские подошли ко мне. К счастью, водитель оказался трезв, а его странное поведение на дороге было вызвано тем, что он ел за рулем”, — написал мужчина, выразив сожаление о том, что человек чуть не совершил тяжелую аварию, а ему всего лишь сделали выговор и тщательно не проверили, ограничившись лишь показаниями алкометра. Также выяснилось, что вызов был передан патрулю примерно на 35 минут позже того, как поступил в центр.

”Я ждал полицию более часа и за это время проехал 69 км, из Пярнумаа в Харьюмаа. Почему реагирование было таким долгим? Людей все время призывают замечать, что происходит вокруг, и сообщать о подозрительных вещах в Центр тревоги, но есть ли в этом смысл?”

Руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа говорит, что помощь внимательных граждан всего важна и что обычно на подобные сообщения полиция реагирует быстро. ”В данном случае мы должны принести гражданину извинения. Прискорбно, что с момента поступления звонка до его передачи патрулю прошло так много времени. Этого не должно было произойти. К сожалению, сейчас мы наверняка не может сказать, о чем идет речь: о технической неисправности или человеческом факторе. Тем не менне обнаружение таких ошибок позволяет нам стать еще лучше и вынести из случившегося урок”, — сказал Мурумаа.