Чиновник как ни в чем не бывало смотрел на работе детское порно

Согласно обвинению, в период с 12.10.2017 по 24.01.2018 на своем рабочем месте в своем компьютере он совершил в общей сложности 1208 запросов по таким словам, как mafiasex.ru, 12aninhos, 12y, 12yo, 13ans и 13 anos. Его целью было посмотреть детскую порнографию. Также на своем рабочем компьютере он хранил файлы с изображением лица, не достигшего 18 лет, в порнографической ситуации, и файлы с изображением лица, младше 14 лет, в порнографической или эротической ситуации. В домашнем компьютере мужчины были обнаружены тысячи подобных фото- и видеофайлов.

На судебном заседании обвиняемый подтвердил, что суть соглашения ему понятна и что это соответствует его воле.