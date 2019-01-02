02.01.2019, 09:30

Чиновник как ни в чем не бывало смотрел на работе детское порно

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а на домашнем компьютере обнаружены тысячи файлов
rus.delfi.ee
EST 27
Чиновник как ни в чем не бывало смотрел на работе детское порно
Ekspress Meedia

Бывший глава канцелярии Йыгеваского волостного собрания Яан Ярв смотрел на работе детское порно, за что в рамках согласительного производства получил наказание в виде заключения сроком в один год и шесть месяцев условно с испытательным сроком в полтора года.

Согласно обвинению, в период с 12.10.2017 по 24.01.2018 на своем рабочем месте в своем компьютере он совершил в общей сложности 1208 запросов по таким словам, как mafiasex.ru, 12aninhos, 12y, 12yo, 13ans и 13 anos. Его целью было посмотреть детскую порнографию. Также на своем рабочем компьютере он хранил файлы с изображением лица, не достигшего 18 лет, в порнографической ситуации, и файлы с изображением лица, младше 14 лет, в порнографической или эротической ситуации. В домашнем компьютере мужчины были обнаружены тысячи подобных фото- и видеофайлов.

На судебном заседании обвиняемый подтвердил, что суть соглашения ему понятна и что это соответствует его воле.

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