13.11.2017, 11:30

Четверо эстонцев пытались ограбить в Австрии ювелирный магазин: одному удалось скрыться

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rus.delfi.ee
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Четверо эстонцев пытались ограбить в Австрии ювелирный магазин: одному удалось скрыться
Foto: HEINZ-PETER BADER, REUTERS

24 октября в австрийском Инсбруке произошла попытка ограбления ювелирного магазина, в результате которой были задержаны и заключены под стражу трое подозреваемых из Эстонии.

По словам следователя, следы четвертого подозреваемого также ведут в Эстонию.

Осуществлению планов преступников помешал охранник, который наблюдал за изображением камер в подсобке. Он вышел в зал и совершил два выстрела, попав одному из злоумышленников в плечо, после чего мужчины разбежались. Охранник последовал за ними. Одного из убегавших помогли задержать прохожие. Двое других сели в такси, но попались полиции. Четвертому удалось скрыться.

Задержанные не стали отрицать факт нахождения в магазине, но попытку ограбления признают лишь частично.

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