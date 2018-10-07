07.10.2018, 15:41

Четверо эстонцев арестованы на Кипре по подозрению в мошенничестве с кредитными картами

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rus.delfi.ee
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Четверо эстонцев арестованы на Кипре по подозрению в мошенничестве с кредитными картами
Foto: Shutterstock, LHV

В минувший четверг в принадлежащем Греции аэропорту Пафос были арестованы четверо граждан ЭР, которых подозревают в масштабном мошенничестве с кредитными картами, сообщает кипрская газета Kathimerini.

Причиной ареста было то, что таможенные служащие обнаружили в багаже эстонцев множество кредитных карт, украденных и поддельных.

По данным полиции, все четверо задержанных являются гражданами Эстонии: двое — 32-летние, один — 25-летний и еще один — 31-летний. Мужчин задержали, когда они прибыли на Кипр.

В багаже эстонцев было обнаружено 268 кредитных карт, среди которых были как поддельные, так и просроченные, а также 16 действующих, на которых были обозначены имена посторонних людей.

Непосредственно перед этим ”Интерпол” предупредил греческие власти о прибытии мошенников.

Всем четверым были предъявлены подозрения в мошенничестве.

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