Четверо эстонцев арестованы на Кипре по подозрению в мошенничестве с кредитными картами

Причиной ареста было то, что таможенные служащие обнаружили в багаже эстонцев множество кредитных карт, украденных и поддельных.

По данным полиции, все четверо задержанных являются гражданами Эстонии: двое — 32-летние, один — 25-летний и еще один — 31-летний. Мужчин задержали, когда они прибыли на Кипр.

В багаже эстонцев было обнаружено 268 кредитных карт, среди которых были как поддельные, так и просроченные, а также 16 действующих, на которых были обозначены имена посторонних людей.

Непосредственно перед этим ”Интерпол” предупредил греческие власти о прибытии мошенников.

Всем четверым были предъявлены подозрения в мошенничестве.