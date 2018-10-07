07.10.2018, 15:41
Четверо эстонцев арестованы на Кипре по подозрению в мошенничестве с кредитными картами
В минувший четверг в принадлежащем Греции аэропорту Пафос были арестованы четверо граждан ЭР, которых подозревают в масштабном мошенничестве с кредитными картами, сообщает кипрская газета Kathimerini.
Причиной ареста было то, что таможенные служащие обнаружили в багаже эстонцев множество кредитных карт, украденных и поддельных.
По данным полиции, все четверо задержанных являются гражданами Эстонии: двое — 32-летние, один — 25-летний и еще один — 31-летний. Мужчин задержали, когда они прибыли на Кипр.
В багаже эстонцев было обнаружено 268 кредитных карт, среди которых были как поддельные, так и просроченные, а также 16 действующих, на которых были обозначены имена посторонних людей.
Непосредственно перед этим ”Интерпол” предупредил греческие власти о прибытии мошенников.
Всем четверым были предъявлены подозрения в мошенничестве.