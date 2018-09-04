04.09.2018, 16:10

Черная хроника каунасской мафии: заказное убийство, подозреваемые — из Эстонии, среди них Имре Аракас

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ru.DELFI.lt
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Черная хроника каунасской мафии: заказное убийство, подозреваемые — из Эстонии, среди них Имре Аракас
ru.DELFI.lt

2,5 года назад в Каунасе был застрелен член каунасской преступной группировки агуркинисов Деймантас Бугавичюс (Дейма). Расследование этого заказного убийства быстро продвигается вперед — на прошлой неделе был задержан мужчина, тесно связанный с каунасским преступным миром, который мог участвовать в убийстве возлюбленного Виты Якутене.

Это уже четвертый подозреваемый в рамках этого резонансного дела — 6 месяцев в Лукишкском СИЗО находятся двое подозреваемых из Эстонии, третий подозреваемый по кличке "Мясник" был задержан в Ирландии.

Несмотря на то, что сотрудники Литовского бюро криминальной полиции (ЛБКП) и Генпрокуратуры пока не комментируют расследование, DELFI удалось узнать, что находящимся под арестом в Литве эстонцам уже год назад был вынесен "смертный приговор" — их в Таллине искали преступники из Литвы, чтобы устроить кровавую расправу. Но полиции удалось задержать вооруженных литовцев.

В расследовании этого дела помогла и Якутене, которая находилась рядом с Бугавичюсом в момент его убийства. Женщина якобы опознала одного из задержанных эстонцев. Однако он свою вину не признает.

Источники DELFI рассказали, что убийство Бугавичюса было тщательно cпланировано. Заказчиками была другая действовавшая в Каунасе банда, сейчас ее уже нет. Предполагают, что лидер этой несуществующей сейчас банды и заказал убийство Бугавичюса. Мотив обычный — сведение личных счетов.

По данным источников, в минувшую среду в Каунасе был задержан четвертый подозреваемый — каунасец. Суд разрешил взять его под арест.

Подозревают, что литовские бандиты хотели избежать каких-либо связей с убийством Бугавичюса, поэтому и наняли для этого эстонцев. Один из них — живущий в Испании гражданин Эстонии 58-летний Имре Аракас — якобы согласился выполнить "заказ". за жестокость этот деятель получил прозвище "Мясник". Сейчас он находится в ирландской тюрьме. Имре Аракас начал свои темные дела еще в советское время, с тех пор его "послужной список" только рос. В Эстонии на него было совершено покушение, поэтому он уехал в Испанию. Там он представлялся агентом, работающим с недвижимостью. Предполагают, что Аракас связан и с российским криминальным миром.

Он был задержан осенью прошлого года в Дублине, где, как предполагают, должен был совершить заказное убийство. Ирландия пока не отпускает Аракаса, его судить хочет и Эстония, Литва третье на очереди.

Однако литовская правоохране не думает, что Бугавичюса убил Аракас. Примерно в то же время в Литву приезжали и другие граждане Эстонии — 35-летний Арле Грабби (ранее Арли Ауд) и 37-летний Ханс-Эрик Эверт.

Аракаса литовская правоохрана еще не смогла допросить, а Грабби и Эверт свою вину отрицают.

Их литовская правоохрана подозревает в совершении убийства. Есть подозрения, что они действовали заодно с Аракасом и другими лицами. Был разработан план и проведена вся необходимая работа для его осуществления — за жертвой велось постоянное наблюдение в течение двух месяцев.

Полиция выяснила, что убийцы поджидали Бугавичюса у его дома на ул. Шетос — в тот вечер 6 ноября, в 23.55 ч. он приехал на Mercedes Benz S320 в свой коттедж в Шилайняй. У ворот, ведущих во двор он был убит. Якутене в это время открывала ворота, ее в машине не было.

После убийства преступники мгновенно скрылись — сели в угнанный во Франции автомобиль, который бросили, проехав всего 3 км и подожгли.

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Предполагают, что сразу после убийства они избавились и от оружия. Его найти не удалось. Кто конкретно стрелял в Бугавичюса пока точно не известно, но подозревают, что это дело рук одного из находящихся в Лукишкском СИЗО эстонцев. Грабби сказал DELFI, что обвиняют в этом его. "Но я с этим не связан", — уверял он. Грабби был задержан в Таллине в январе, а в Литву доставлен в феврале этого года.

В Литве во время очной ставки его опознала Якутене, сказав, что он похож на человека, стрелявшего в Бугавичюса.

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