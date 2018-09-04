Черная хроника каунасской мафии: заказное убийство, подозреваемые — из Эстонии, среди них Имре Аракас

Подозревают, что литовские бандиты хотели избежать каких-либо связей с убийством Бугавичюса, поэтому и наняли для этого эстонцев. Один из них — живущий в Испании гражданин Эстонии 58-летний Имре Аракас — якобы согласился выполнить "заказ". за жестокость этот деятель получил прозвище "Мясник". Сейчас он находится в ирландской тюрьме. Имре Аракас начал свои темные дела еще в советское время, с тех пор его "послужной список" только рос. В Эстонии на него было совершено покушение, поэтому он уехал в Испанию. Там он представлялся агентом, работающим с недвижимостью. Предполагают, что Аракас связан и с российским криминальным миром.

Он был задержан осенью прошлого года в Дублине, где, как предполагают, должен был совершить заказное убийство. Ирландия пока не отпускает Аракаса, его судить хочет и Эстония, Литва третье на очереди.

Однако литовская правоохране не думает, что Бугавичюса убил Аракас. Примерно в то же время в Литву приезжали и другие граждане Эстонии — 35-летний Арле Грабби (ранее Арли Ауд) и 37-летний Ханс-Эрик Эверт.

Аракаса литовская правоохрана еще не смогла допросить, а Грабби и Эверт свою вину отрицают.

Их литовская правоохрана подозревает в совершении убийства. Есть подозрения, что они действовали заодно с Аракасом и другими лицами. Был разработан план и проведена вся необходимая работа для его осуществления — за жертвой велось постоянное наблюдение в течение двух месяцев.

Полиция выяснила, что убийцы поджидали Бугавичюса у его дома на ул. Шетос — в тот вечер 6 ноября, в 23.55 ч. он приехал на Mercedes Benz S320 в свой коттедж в Шилайняй. У ворот, ведущих во двор он был убит. Якутене в это время открывала ворота, ее в машине не было.

После убийства преступники мгновенно скрылись — сели в угнанный во Франции автомобиль, который бросили, проехав всего 3 км и подожгли.

Предполагают, что сразу после убийства они избавились и от оружия. Его найти не удалось. Кто конкретно стрелял в Бугавичюса пока точно не известно, но подозревают, что это дело рук одного из находящихся в Лукишкском СИЗО эстонцев. Грабби сказал DELFI, что обвиняют в этом его. "Но я с этим не связан", — уверял он. Грабби был задержан в Таллине в январе, а в Литву доставлен в феврале этого года.

В Литве во время очной ставки его опознала Якутене, сказав, что он похож на человека, стрелявшего в Бугавичюса.