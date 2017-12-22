Цепная авария в Тартумаа: столкнулись пять автомобилей

В пятницу вечером в Тартумаа около Тырванди на шоссе Тарту — Лухамаа произошло ДТП: столкнулись, по первоначальным данным, пять или шесть авто.
Никто не пострадал, и к шести часам движение было восстановлено.
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В пятницу вечером в Тартумаа около Тырванди на шоссе Тарту — Лухамаа произошло ДТП: столкнулись, по первоначальным данным, пять или шесть авто.
Никто не пострадал, и к шести часам движение было восстановлено.
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