22.12.2017, 18:39

Цепная авария в Тартумаа: столкнулись пять автомобилей

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rus.delfi.ee
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Alarmsõidukid
Pilt on illustreerivFoto: Eero Vabamägi

В пятницу вечером в Тартумаа около Тырванди на шоссе ТартуЛухамаа произошло ДТП: столкнулись, по первоначальным данным, пять или шесть авто.

Никто не пострадал, и к шести часам движение было восстановлено.

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