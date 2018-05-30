”Ценитель прекрасного” украл в центре Таллинна вазу за 9990 евро. Как его наказали?

Мужчина по имени Александр украл в магазине дорогущую вазу. Теперь ему придется смириться с мыслью, что свободного времени у него станет меньше.

Суд назначил ему в качестве наказания 420 часов общественно-полезных работ, пишет Õhtuleht. Случай произошел в центре Таллинна.

Александр 1983 года рождения — вор-рецидивист, годами пребывающий в сфере интересов полиции. Но в последний раз он совсем отличился: именно с точки зрения цены украденного.

Суд признал Александра виновным и назначил ему в качестве наказания 420 часов общественно-полезных работ.