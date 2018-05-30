30.05.2018, 21:35

”Ценитель прекрасного” украл в центре Таллинна вазу за 9990 евро. Как его наказали?

 (1)
rus.delfi.ee
EST
”Ценитель прекрасного” украл в центре Таллинна вазу за 9990 евро. Как его наказали?
(foto: Artedona AG / Lalique)

Мужчина по имени Александр украл в магазине дорогущую вазу. Теперь ему придется смириться с мыслью, что свободного времени у него станет меньше.

Суд назначил ему в качестве наказания 420 часов общественно-полезных работ, пишет Õhtuleht. Случай произошел в центре Таллинна.

Александр 1983 года рождения — вор-рецидивист, годами пребывающий в сфере интересов полиции. Но в последний раз он совсем отличился: именно с точки зрения цены украденного.

Суд признал Александра виновным и назначил ему в качестве наказания 420 часов общественно-полезных работ.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Гинеколог из Украины подорвал здоровье жительнице Хийумаа: "мне было так больно, что я плакала!"

30.05.2018
Жительница Хийумаа подала в суд на Департамент здоровья, поскольку чиновники отказались предоставлять ей информацию о том, какое профильное образование имеет прибывший для работы в местной больнице гинеколог из Украины Дмитрий Коваленко, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инсценировка смерти Бабченко и скандал вокруг Дней Старого города

30.05.2018
Сегодня власти Украины сообщили, что убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве было инсценировано. А тем временем в Эстонии вспыхнул очередной скандал. Председатель реформистской фракции в Таллиннском горсобрании Кристен Михал поделился в соцмедиа видео с проб представления на Днях Старого города, на котором репетируют песни и танцы, превозносящие СССР. Там реют красные флаги и ездят советские танки.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Внесены изменения в Закон о гигиене и безопасности труда. Что изменится для работника и работодателя?

30.05.2018
Сегодня Рийгикогу принял закон, который призван помочь в создании безопасной рабочей среды, предотвратить нанесение вреда здоровью работников, внести правовую ясность в действующий порядок и сократить административную нагрузку работодателей при выполнении требований по гигиене и безопасности труда.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107212003
113,40 €
68,04 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Princeton
69,- €
27,60 €

Скандал вокруг Дней Старого города: праздник начнется с постановки, возвеличивающей СССР?

30.05.2018
Председатель реформистской фракции в Таллиннском горсобрании Кристен Михал поделился в соцмедиа видео с проб представления на Днях Старого города, на котором репетируют песни и танцы, превозносящие СССР. Там реют красные флаги и ездят советские танки.
Подробнее


Настоящий засранец: обслуживающий персонал Таллинна терроризирует мужчина с отвратительным фетишем

30.05.2018
В социальных сетях появилось сообщение о том, что в центре Таллинна орудует извращенец. Мужчина ходит в салоны красоты и другие заведения, и пока его обслуживают — испражняется.
Подробнее

Автобусная фирма Go Bus неожиданно сообщила о скором закрытии линии Таллинн-Тарту

30.05.2018
Автобусная фирма Go Bus оповестила Департамент шоссейных дорог о своем намерении со 2 июля отказаться от обслуживания линии Таллинн-Тарту в связи с возросшей конкуренцией и реструктуризацией автобусной сети.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ