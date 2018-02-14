14.02.2018, 16:36

ЦеКриПо задержала двух известных эстонских бизнесменов и около 10 связанных с ними лиц

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дополнено в 16:44
rus.delfi.ee
EST
PAVEL GAMMER
PAVEL GAMMERFoto: Priit Simson

Центральная криминальная полиция на этой неделе задержала известных бизнесменов Хуберта Хирве и Павла Гаммера, а также около десяти связанных с ними людей.

Ранее в СМИ писали о том, что Хирве и Гаммер связаны с обанкротившейся фирмой MiniCredit, занимавшейся быстрыми кредитами.

Задержаны также и бывший полицейский и сотрудник КаПо. Прокуратура ходатайствует об аресте семерых, соответствующие заседания проходят в настоящий момент. Остальных задержанных отпустят после проведения следственных действий — не позднее 48 часов с момента задержания.

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