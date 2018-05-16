16.05.2018, 13:43

ЦеКриПо проверяет таллиннский спорткомплекс ”Сыле”, его руководитель задержан

 (25)
дополнено 13:53
rus.delfi.ee
EST 2
ЦеКриПо проверяет таллиннский спорткомплекс ”Сыле”, его руководитель задержан
Foto: Tiit Blaat

ЦеКриПо совершает производственные действия в спорткомплексе ”Сыле”, задержан его управляющий Тоомас Ристлаан.

По словам Вадима Белобровцева, курирующего сферу спорта, для них прежде всего необходимо получить достаточный обзор происходящего и понять характер возможных подозрений.

”Мы всячески сотрудничаем с ЦеКриПо”, — сказал он. ”Наша обязанность — гарантировать, чтобы обслуживание городского имущества было бы хозяйственным, центр — в надежных руках, и всяческие злоупотреления — исключены”.


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