ЦеКриПо проверяет таллиннский спорткомплекс ”Сыле”, его руководитель задержан

ЦеКриПо совершает производственные действия в спорткомплексе ”Сыле”, задержан его управляющий Тоомас Ристлаан.

По словам Вадима Белобровцева, курирующего сферу спорта, для них прежде всего необходимо получить достаточный обзор происходящего и понять характер возможных подозрений.

”Мы всячески сотрудничаем с ЦеКриПо”, — сказал он. ”Наша обязанность — гарантировать, чтобы обслуживание городского имущества было бы хозяйственным, центр — в надежных руках, и всяческие злоупотреления — исключены”.



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