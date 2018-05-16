16.05.2018, 13:43

ЦеКриПо проверяет таллиннский спорткомплекс ”Сыле”, его руководитель задержан

 (25)
дополнено 13:53
rus.delfi.ee
EST 2
ЦеКриПо проверяет таллиннский спорткомплекс ”Сыле”, его руководитель задержан
Foto: Tiit Blaat

ЦеКриПо совершает производственные действия в спорткомплексе ”Сыле”, задержан его управляющий Тоомас Ристлаан.

По словам Вадима Белобровцева, курирующего сферу спорта, для них прежде всего необходимо получить достаточный обзор происходящего и понять характер возможных подозрений.

”Мы всячески сотрудничаем с ЦеКриПо”, — сказал он. ”Наша обязанность — гарантировать, чтобы обслуживание городского имущества было бы хозяйственным, центр — в надежных руках, и всяческие злоупотреления — исключены”.


Новость дополняется!

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Езда по встречной и убыточный договор: психически больная мать ведет себя неадекватно, а дочь ничего не может сделать

16.05.2018
У матери Ирины (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.) психическое расстройство. По словам дочери, она периодически ведет себя неадекватно и в такие моменты даже может быть опасна для окружающих. Однако положить женщину в больницу не удается — как утверждает Ирина, лечащий врач советует вызывать скорую помощь, а скорая в свою очередь требует справку от врача, которую тот не выдает. Delfi разбирался в ситуации.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



”Помогите сохранить жизнь дереву”. Председатель КТ хочет срубить растущую у дома березу: законно ли это?

16.05.2018
Delfi написал читатель с проблемой: квартирное товарищество хочет срубить растущую под его окнами березу, которая якобы угрожает фундаменту дома, но он как жилец хочет сохранить дерево. Таллиннский департамент окружающей среды прокомментировал ситуацию.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-20% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBR/12
179,- €
143,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
Käekell LACO Detroit 861917
290,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €

ВИДЕО: Путин не был пристегнут ремнем безопасности за рулем ”КамАЗа”. Есть ли у него права категории С?

16.05.2018
После торжественного открытия автомобильного движения по Крымскому мосту в СМИ и соцсетях разгорелись дискуссии о том, почему проехавший за рулем ”КамАЗа” президент России Владимир Путин не был пристегнут ремнем безопасности и было ли у него в целом право садиться за руль грузовика.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


“НАШ ДОМ 2018”│Кухня в стиле модерн в районе Пельгулинн

16.05.2018
Выражение "кухня - сердце дома" очень точно отображает эту просторную кухню, расположенную в квартире Пельгулинна. При планировке мебели гостеприимные хозяева продумали всё для радушного приема гостей - посадочных мест хватит всем! Еще один замечательный момент - в хорошую погоду из кухни можно сразу переместиться на террасу, где и продолжить застолье.
Подробнее