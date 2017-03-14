Бывший руководящий работник МВД обвиняется в присвоении и подстрекательстве к подделке документа

Бывшего руководителя юго-западного регионального отделения Центра инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT), 34-летнего Вардо обвиняют в присвоении, подстрекательстве другого человека к подделке, а также в использовании поддельного документа.

Ляэнеская окружная прокуратура в конце прошлой недели отправила в суд уголовное дело, в котором обвиняет бывшего руководителя юго-западного регионального отделения Центра инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT) 34-летнего Вардо в неоднократном присвоении в качестве должностного лица, подстрекательстве другого человека к подделке и использовании поддельного документа в 2014 году.

Согласно обвинению, Вардо присвоил различную технику (телефоны, фотокамеру) на сумму более 1600 евро, подстрекая работника предлагающего SMIT услугу продаж предприятия подделывать счета. В отношении этого работника прокуратура применила прекращение производства, и ему назначили финансовое обязательство.

Вардо ушел из SMIT по другим причинам еще в январе 2015 года, и SMIT обнаружил злоупотребления в результате более поздней проверки счетов.