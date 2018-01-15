Бывший почтальон в течение 10 лет воровал письма, относил домой и читал. Он наказан условно

В пятницу Тартуский уездный суд признал виновным в совершении преступления 55-летнего бывшего почтальона, который в течение девяти лет воровал чужие письма, приносил их домой и читал. Суд признал его виновным в нарушении тайны переписки и назначил условное наказание.

В соответствии с обвинениями Лыунаской окружной прокуратуры, в рамках своих должностных обязанностей почтальон не доносил до адресата отправления и периодику. Вместо этого признанный виновным в период с 2007 по 2016 годы отнес к себе домой в Пылва более 800 отправлений, предназначенных более чем тремстам адресатам. Тем самым он нарушил тайну переписки.

По словам окружного прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Юлле Хырак, данный случай для Эстонии, скорее, является исключением. ”Нарушение тайны переписки происходит не часто, но еще реже встречается то, что почтальон в течение столь большого промежутка времени не доставил по адресу более 800 отправлений, которые он, видимо, вскрывал в надежде найти деньги или что-то ценное”, — прокомментировала прокурор.

Признанный виновным должен будет выплатить потерпевшим за ущерб 351 евро. Вместе с расходами на делопроизводство — 959 евро. Ранее он в уголовном порядке не наказывался.