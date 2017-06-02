Бывший командир скаутов в соцсетях склонял несовершеннолетних девочек к зоофилии

В Голландии 1 июня предстал перед судом 31-летний командир скаутов родом из Утрехта, который шантажировал девочек в интернете и принуждал их к непристойным действиям с животными. Одна из потерпевших проживает в Эстонии.

Мужчина знакомился с девочками 12-16 лет через Facebook и уговаривал их раздеться перед камерой. В качестве благодарности он обещал билеты на концерт известных исполнителей. После мужчина шантажировал девочек тем, что выставит фотографии и видео, если они не будут выполнять его требования. Он принуждал их заниматься самоудовлетворением перед камерой или выполнять непристойные действия с животными, пишет газета Algemeen Dagblad.

Руководство и члены клуба скаутов Dr. A. Hermansgroep потрясены. Мужчина работал с девочками от 7 до 11 лет руководителем группы с 2012 — 2015 год.

Случай начал проясняться после того, как девочка из Эстонии рассказала маме, что ради билетов на Джастина Бибера сняла одежду перед камерой. Мужчина шантажировал девочку фотографиями, чтобы зайти дальше.

Мама потерпевшей обратилась в эстонскую полицию, где вышли на связь с полицией Голландии. В последствии этого инцидента в Голландии обнаружили два похожих случая.