Бывший депутат Рийгикогу признан виновным в сексуальном притеснении ребенка

В соответствии с обвинением, Андрес Мандре 1944 года рождения совершил различные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, которому не исполнилось 18 лет.

Когда точно это произошло — неизвестно, но установлено, что в промежуток между 2006 и 2009 годами. Мандре был членом Рийгикогу VIII созыва в рядах тогдашних умеренных.

В рамках согласительного производства суд назначил ему в качестве наказания три года условно. Также он должен будет покрыть расходы на делопроизводство в размере 1416 евро и 24 цента.