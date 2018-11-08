08.11.2018, 17:24

Бывший депутат Рийгикогу признан виновным в сексуальном притеснении ребенка

дополнено в 17:35
rus.delfi.ee
EST 9
Бывший депутат Рийгикогу признан виновным в сексуальном притеснении ребенка
Foto: Tairo Lutter, õhtuleht

Пярнуский уездный суд признал виновным бывшего депутата Рийгикогу Андреса Мандре в совращении несовершеннолетнего.

В соответствии с обвинением, Андрес Мандре 1944 года рождения совершил различные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, которому не исполнилось 18 лет.

Когда точно это произошло — неизвестно, но установлено, что в промежуток между 2006 и 2009 годами. Мандре был членом Рийгикогу VIII созыва в рядах тогдашних умеренных.

В рамках согласительного производства суд назначил ему в качестве наказания три года условно. Также он должен будет покрыть расходы на делопроизводство в размере 1416 евро и 24 цента.

Читайте также:

TOP НОВОСТИ



Женщине без ее ведома дали эстонское гражданство, но она требует обратно серый паспорт и 500 евро за моральный ущерб

08.11.2018
Жительница Таллинна протестует против предоставленного ей эстонского гражданства и требует обратно свой серый паспорт и карту вида на жительства. Кроме того, она хочет получить 500 евро морального ущерба от государства.
Подробнее


Сборная Эстонии дала бой латвийцам, но проиграла

08.11.2018
В Вильнюсе стартовал Кубок Балтии по хоккею. В матче открытия турнира сборная Эстонии проиграла Латвии - 1:4 (1:1, 0:0, 0:3). Единственную шайбу в составе эстонской команды красиво забросил Роберт Рооба, отличившийся в концовке первого периода.
Подробнее

Умер один из самых жестоких серийных маньяков Украины: счет жертв идет на десятки

08.11.2018
В украинской исправительной колонии в возрасте 66 лет скончался "пологовский маньяк" Сергей Ткач, приговоренный к пожизненному заключению. Серийный маньяк убивал и насиловал девочек в возрасте от 9 до 17 лет. На счету убийцы минимум 37 жертв.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106642002
139,50 €
83,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
175,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082001
140,40 €
84,24 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
118,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black/Silver
360,- €
334,80 €

ФОТО: В Финляндии на крыше отеля красуется перевернутый флаг Эстонии

08.11.2018
Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию, на которой видно, как на крыше отеля Helmi возле автовокзала в Туру среди шведского, российского, немецкого и других флагов красуется перевернутый флаг Эстонии.
Подробнее

ФОТО: В пятницу открывает двери торговый центр нового поколения T1 Mall of Tallinn

08.11.2018
В 10:00 в пятницу для посетителей открывает двери T1 Mall of Tallinn — первый в Эстонии продуманный до мелочей торговый и развлекательный центр для людей, которые ищут возможность качественно провести время в современном городском пространстве, ярких кулинарных впечатлений и магазины с новыми брендами.
Подробнее

ТАБЛИЦА| Компенсация за питомца, трехмесячный отпуск, пособие для некурящих. Некоторые работодатели щедры на бонусы, но далеко не все

08.11.2018
Работодатели остро нуждаются в рабоче силе, но последняя не спешить бросаться на амбразуру и тщательно выбирает новое место работы. При этом решающим фактором для смены нынешнего места наряду с размером зарплаты могут стать и предлагаемые работодателем дополнительные компенсации, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


ВИДЕО DELFI | "Партизаны" Тимура Иликаева обрели новый дом. Здесь будут проходить спектакли, концерты, творческие встречи

08.11.2018
Актер, музыкант, продюсер, голос телеканала ETV+ Тимур Иликаев вместе с командой своих соратников из Teatri Vabrik расширили спектр сценических площадок Таллинна. В Доме телевидения на Гонсиори,27 появился небольшой, камерный, но оборудованный всем необходимым зал для музыкальных и театральных представлений. О планах по использованию нового помещения Тимур Иликаев рассказал в интервью Delfi.
Подробнее

Осторожно! Самые сложные знаки зодиака

08.11.2018
Некоторые люди настолько сложные, что с ними почти невозможно вести диалог и выстраивать отношения. Астрологи выделяют несколько женщин и мужчин различных Знаков, с которыми сложнее, чем с кем-либо. Возможно, вы тоже есть в этом списке.
Подробнее

ФОТО: В Литве открылась первая в мире янтарная баня

08.11.2018
В Литве появилась первая в мире янтарная баня, которая обошлась в 100 000 евро (использовали 3 тонны натурального янтаря из Балтийского моря). Предполагают, что она заинтересует как жителей Литвы, так и туристов. В бане будут проводить разного рода программы, например, будут играть на хрустальной арфе, которая стоила 1000 евро.
Подробнее