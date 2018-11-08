Бывший депутат Рийгикогу признан виновным в сексуальном притеснении ребенка
Пярнуский уездный суд признал виновным бывшего депутата Рийгикогу Андреса Мандре в совращении несовершеннолетнего.
Пярнуский уездный суд признал виновным бывшего депутата Рийгикогу Андреса Мандре в совращении несовершеннолетнего.
В соответствии с обвинением, Андрес Мандре 1944 года рождения совершил различные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, которому не исполнилось 18 лет.
Когда точно это произошло — неизвестно, но установлено, что в промежуток между 2006 и 2009 годами. Мандре был членом Рийгикогу VIII созыва в рядах тогдашних умеренных.
В рамках согласительного производства суд назначил ему в качестве наказания три года условно. Также он должен будет покрыть расходы на делопроизводство в размере 1416 евро и 24 цента.
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