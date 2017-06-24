Бывшему полицейскому грозит условный срок за применение силы к подросткам

В следующую пятницу, 30 июня, Пярнуский уездный суд вынесет решение по делу бывшего сотрудника Хаапсалуского отделения полиции Алари Луйка, которого в применении силы к несовершеннолетним.

Окружной прокурор Индрек Калда требует наказать Луйка за превышение служебного полномочия, запугивание и физические насилие к условному лишению свободы на два года с двухлетним испытательным сроком. Защитник Алари Луйка настаивает на оправдании своего клиента, передает rus.err.ee.

Изначально судья Хаапсалуского судебного дома Пярнуского уездного суда Пийа Яааксоо должна были вынести решение еще 14 июня, но оглашение приговора было перенесено.

Согласно обвинению, в январе прошлого года сотрудник полиции Лаури Луйк угрожал несовершеннолетнему и причинил ему физическую боль, а в марте прошлого года будучи должностным лицом безосновательно применил силу по отношению к двум подросткам.