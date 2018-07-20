Бывшая супруга погибшего басиста Kosmikud: он хотел меня убить

В ДТП в Нымме погиб басист эстонского ансамбля Kosmikud Райво Рятте. Его на машине сбил новый сожитель экс-супруги музыканта. Õhtuleht побеседовал с женщиной на месте инцидента.

У нее была перебинтована голова. "Он хотел меня убить", — сказала она.

"К сожалению, больше ничего не могу об этом рассказать, так как в отношении случившегося было заведено уголовное дело", — сказала экс-супруга погибшего, вскользь намекая на то, что бывший муж напал на нее.

Как сообщает полиция, поступило сообщение, что на улице Киви в Нымме 48-летний мужчина атаковал 27-летнего мужчину и 48-летнюю женщину. Прибывшие на место полицейские обнаружили последствия ДТП: разбитый автомобиль Audi A6, сломанный забор, а рядом с ним тяжело пострадавшего 48-летнего мужчину.

Согласно первоначальным данным, 27-летний мужчина на автомобиле сбил 48-летнего. Как удалось выяснить Delfi, 48-летний мужчина и 48-летняя женщина — бывшие супруги. 27-летний мужчина — новый сожитель женщины.

48-летний мужчина скончался в больнице. Водитель и женщина отделались легкими травмами. Полицейские задержали водителя — он был трезв и имел права соответствующей категории.

Детали инцидента выяснит следствие. Свидетели могут связаться с полицией по номеру 5883 6465.