Будьте осторжны! В Нымме разгуливает дикая рысь

Житель Таллинна на этой неделе несколько раз видел в Нымме разгуливающую дикую рысь. Отмечается, что животное больно паршой.
Житель столицы видел одно и то же животное, которое он узнал по признакам болезни, на Вабадузе пуйестеэ и на Пярну маантеэ, когда он гулял со своей собакой в Пяэскюла.
Рысь не пыталась напасть ни на него, ни на собаку, но дикое дивотное может быть непредсказуемым.
Пэтому всем, кто увидит паршивую рысь, стоит сообщить в Департамент окружающей среды.
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